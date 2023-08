ICMBio anuncia processo seletivo com vagas para nível fundamental

O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) anuncia oportunidades para nível fundamental.

Vale lembrar que as vagas são para o órgão de Santa Catarina.

O edital oferece três vagas para agentes nas seguintes áreas: Gestão do Uso Público – Nível I (2 vagas) e Monitoramento Ambiental e Patrimonial – Nível II (1 vaga). Sobre os benefícios, além de auxílios, os aprovados receberão o equivalente a um salário mínimo e meio.

Os interessados deverão comprovar ensino fundamental incompleto, no mínimo.

Os interessados deverão se inscrever entre 11 e 13 de setembro de 2023, presencialmente, na sede administrativa da Floresta Nacional de Três Barras, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h.

O processo de seleção vai acontecer levando em conta a análise de títulos, além de teste de habilidades em manutenção patrimonial e equipamentos motorizados. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por mais um.

O concurso ICMBio ( Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) pode sair em breve. As declarações vieram por parte do novo presidente do órgão, Mauro Pires.

Os esclarecimentos aconteceram durante a cerimônia no Parque Nacional de Brasília, ele destacou os esforços para a recomposição do quadro de pessoal do órgão.

Mauro ainda pontuou sobre os esforços de Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente, em prol dos certames e também da convocação de excedentes advindos do edital de 2021.

Sobre o assunto, disse: “Temos um compromisso com a recomposição do quadro. A ministra Marina tem trabalhado bastante para conseguir a realização de novos concursos públicos para o ICMBio e para o Ibama. No caso do ICMBio, teremos também a autorização presidencial para chamar o cadastro de reserva. Esperamos que isso aconteça nos próximos dias”.

Contratação de excedentes do concurso ICMBio

Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, destacou que antes da liberação de novos editais, a intenção é convocar todos os aprovados dos editais anteriores, tanto do ICMBio, quanto do Ibama.

O ICMBio, por sua vez, busca a convocação, por meio de Decreto Presidencial, de 160 aprovados e não convocados pertencentes ao cadastro de reserva no concurso de 2021. Das vagas ofertadas 50 são para técnicos ambientais e 110 para analistas ambientais.

Para o Ibama, aguarda-se a convocação de 257 aprovados que constam no cadastro reserva.

Até o momento, o único a receber autorização por parte do governo Lula foi o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Ao todo serão 98 vagas para analista ambiental que tem o ensino superior como requisito obrigatório.

Vagas concurso ICMBio

O concurso ICMBio ( Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) pode ter em seu novo edital, ao todo, 887 vagas.

A solicitação se deu por meio de ofício que foi encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente. A petição foi realizada pelo presidente substituto do órgão, Marcelo Marcelino de Oliveira

Sobre o quantitativo, a divisão do novo concurso ICMBio será para:

Analista Ambiental: 503 vagas; e

Analista Administrativo: 384 vagas.

A principal intenção do documento é permitir o provimento das vagas indicadas em todos os estados do país, com expectativa de ingresso dos aprovados no concurso ICMBio já no segundo semestre de 2024, próximo ano.

Além do pedido de vagas, o presidente ainda apresentou o intuito de transformação de 589 cargos vagos de Técnico em 270 cargos de Analista. Segundo Marcelo, esta mudança não deve provocar gastos extras nos cofres públicos.

Transformação de cargos

Os órgãos desejam também realizar a transformação de cargos do ICMBio e Ibama. Segundo solicitação, a presidência do ICMBio pede a transformação de 589 cargos vagos de técnicos (de nível médio) em 270 cargos de analista (de nível superior). O pedido não deve ter aumento de despesa.

A explicação é a necessidade fortalecimento da instituição. Já o Ibama, a mudança pedida é 1.174 cargos vagos de técnico administrativo (nível médio) em 379 cargos de analista administrativo (nível superior) e 159 cargos de analista ambiental (nível superior).

Tudo indica que depois das mudanças, um concurso ICMBio será realizado, assim como edital Ibama