ICMBio pode ter edital em breve, saiba mais

Você tem interesse em trabalhar na área ambiental e fazer parte de um órgão que atua na conservação da biodiversidade brasileira? Então, fique ligado: o concurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) pode ter edital publicado em breve.

Neste artigo, vamos te explicar o que é o ICMBio. Assim, saiba quais são os cargos e salários do concurso, quantas vagas estarão disponíveis e como será a prova. Acompanhe!

O que é o ICMBio?

O ICMBio é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), criada em 2007 pela Lei nº 11.516/07. Dessa forma, o instituto tem a missão de proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento socioambiental no país.

Para isso, ele é responsável pela gestão de 335 unidades de conservação federais, que abrangem cerca de 9% do território nacional e 24% da costa brasileira.

Essas unidades de conservação são áreas protegidas por lei que têm como objetivo preservar a diversidade biológica, os recursos hídricos, os serviços ecossistêmicos, o patrimônio cultural e as paisagens naturais.

Então, além de administrar as unidades de conservação, o ICMBio também realiza outras atividades relacionadas à conservação da natureza, como:

Pesquisa e monitoramento da fauna, da flora e dos ecossistemas;

Fiscalização e combate aos crimes ambientais, como desmatamento, caça, pesca e mineração ilegais;

Educação ambiental e sensibilização da sociedade sobre a importância da preservação da biodiversidade;

Fomento ao ecoturismo e ao uso sustentável dos recursos naturais nas unidades de conservação;

Articulação com as comunidades tradicionais que vivem no interior ou no entorno das unidades de conservação, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas.

Quais são os cargos e salários do concurso ICMBio?



O concurso ICMBio deve oferecer vagas para os cargos de analista ambiental e técnico ambiental, que fazem parte da carreira de especialista em meio ambiente.

Portanto, esses cargos têm atribuições diferentes dentro do órgão, mas ambos contribuem para a execução das políticas públicas de conservação da biodiversidade. Então, veja a seguir as principais características de cada cargo:

Analista ambiental: exige nível superior em qualquer área de formação; tem salário inicial de R$ 8.089,64. Além disso, tem jornada de trabalho de 40 horas semanais. O profissional recebe auxílio-alimentação de R$ 458,00. Por fim, tem como funções: planejar, coordenar, supervisionar e executar atividades de gestão das unidades de conservação e dos projetos ambientais do ICMBio.

Técnico ambiental: exige nível médio; tem salário inicial de R$ 3.605,34. Ademais, tem jornada de trabalho de 40 horas semanais e recebe auxílio-alimentação de R$ 458,00. Além disso, apoia e auxilia nas atividades de gestão das unidades de conservação e dos projetos ambientais do ICMBio.

Quantas vagas serão ofertadas no concurso ICMBio?

Ainda não há uma definição oficial sobre o número de vagas que serão ofertadas no concurso ICMBio. Mas há uma expectativa de que sejam pelo menos 730, sendo 467 para técnicos e 263 para analistas.

Aliás, essa é a quantidade que o órgão solicita ao Ministério da Economia em 2020. Todavia, ainda não houve autorização formal para a realização do certame.

No entanto, em abril deste ano, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou que haveria novos concursos para o ICMBio. Bem como, o Ibama e o próprio ministério, o que aumentou as chances de que o edital saia em breve.

Além disso, em julho deste ano, foi autorizado pelo governo federal o provimento adicional de 160 vagas para o ICMBio. Aliás, sendo 80 para analistas e 80 para técnicos, referentes ao último concurso realizado pelo órgão em 2021.

Como será a prova do concurso ICMBio?

A aplicação da prova do concurso ICMBio deve ser feita pelo Cebraspe, que foi a banca organizadora do último certame realizado pelo órgão em 2021. Enquanto, na ocasião, estiveram disponíveis 171 vagas para os mesmos cargos previstos para este ano.

A prova foi composta por três partes: duas objetivas, que avaliaram conhecimentos básicos e específicos, e uma discursiva. Todas as partes tiveram caráter classificatório e eliminatório.

Os conhecimentos básicos cobrados foram: língua portuguesa, noções de gestão, direito administrativo, legislação, integridade pública, atualidades e informática;

Os conhecimentos específicos variaram de acordo com o cargo e a área de atuação escolhida pelo candidato;

A prova discursiva consistiu na elaboração de um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema relacionado à área ambiental.

A prova objetiva teve 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Assim, em cada questão teve o formato de certo ou errado. Enquanto, o candidato perdeu um ponto por cada erro e ganhou um ponto por cada acerto.

A nota final da prova objetiva foi a soma dos pontos obtidos em cada parte. Já, a prova discursiva teve valor de 20 pontos e foi avaliada quanto ao conteúdo, à estrutura e à expressão.

Por fim, o concurso ICMBio é uma ótima oportunidade para quem deseja ingressar na carreira pública e trabalhar com a conservação da natureza.