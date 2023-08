IFB recebe inscrições para Processo Seletivo 2023/2 via ENEM

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2023/2 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o edital, a seleção visa o ingresso de novos alunos ainda no segundo semestre letivo deste ano.

Conforme o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 1º de setembro de 2023 (horário de Brasília). Poderão se inscrever estudantes que tenham o Ensino Médio completo. As inscrições são gratuitas.

O Processo Seletivo 2023/2 do IFB tem como objetivo o preenchimento das vagas para dois cursos de licenciatura ofertados da modalidade de Educação a Distância (EAD). Os cursos de Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Letras – Inglês estão sendo ofertados através do Sistema Universidade Aberta do Brasil.

Inscrições

Ainda conforme as orientações do edital, as inscrições estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual, através do site do IFB. Nesse sentido, os interessados devem acessar a página no respectivo período e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

Para ter acesso ao formulário, é necessário criar um cadastro no sistema eletrônico do IFB, usando o número de CPF e uma senha para login.

No momento da inscrição, além de informar os dados pessoais, escolares e de contato, os candidatos deverão indicar uma opção de curso. Apesar de os cursos serem ofertados a distância, contam com encontros presenciais obrigatórios. Desse modo, é necessário também escolher um polo de apoio presencial no momento da inscrição.

Processo Seletivo 2023/2

De acordo com o edital de abertura, a seleção dos inscritos no Processo Seletivo 2023/2 será feita exclusivamente a partir do aproveitamento do desempenho dos candidatos nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesse sentido, é pré-requisito para participar da seleção ter feito a última edição do Enem. O IFB aceitará somente as notas do Enem 2022.



Além disso, o estudante não pode ter zerado a prova de redação e nenhuma das quatro provas objetivas do Enem. A média final do candidato será calculada a partir da soma da pontuação obtida em cada uma das provas.

Oferta de vagas

A o todo, o IFB está ofertando 1.170 vagas. As oportunidades são para dois cursos de graduação EAD: Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Letras – Inglês. Além disso, o edital indica que as vagas estão distribuídas entre diversos polos de apoio presencial em cidades do Distrito Federal e também em alguns municípios de Goiás.

As vagas para a Licenciatura em Matemática estão distribuídas entre Brasília (60 vagas), Estrutural (60 vagas), Samambaia (60 vagas) e Taguatinga (60 vagas), no Distrito Federal, e em Formosa (60 vagas), Goianésia (60 vagas), Alexânia (60 vagas) e Planaltina (60 vagas), no estado de Goiás.

Já o curso de Letras – Inglês conta com a oferta de vagas no Distrito Federal, nos municípios de Recanto das Emas (60 vagas), Planaltina (60 vagas), Riacho Fundo (60 vagas) e São Sebastião (60 vagas). Em Goiás, as vagas disponíveis são para Formosa (60 vagas), Alto Paraíso (60 vagas), Alexânia (60 vagas), Águas Lindas (60 vagas), Santo Antônio (30 vagas), Mineiros (60 vagas) e Goianésia (60 vagas).

Haverá reserva de vagas para estudantes egressos de escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para Candidatos Negros (Pretos ou Pardos) e também para pessoas com deficiência.

Resultados

Conforme indicado no edital, o IFB deve publicar o resultado final do Processo Seletivo 2023/2 no dia 21 de setembro de 2023. Os convocados deverão realizar as matrículas de forma virtual. O início previsto das aulas EaD do 2º semestre letivo de 2023 está previsto para 9 de outubro.

Acesse o site do IFB para mais informações.

