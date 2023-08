IFCE recebe inscrições para Curso de Redação EAD gratuito

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está ofertando vagas para Curso Intensivo de Redação – Formação Inicial e Continuada (FIC). O curso será ofertado na modalidade de Educação a Distância (EAD), com atividades sendo realizadas totalmente on-line. Desse modo, poderão participar estudantes de todo o país.

O período de inscrição já está aberto. De acordo com o IFCE, as inscrições para o Curso Intensivo de Redação EAD serão recebidas até o dia 14 de agosto, próxima segunda-feira.

Como se inscrever?

Ainda conforme as orientações do IFCE, as inscrições estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual. Desse modo, os interessados na formação devem acessar o site do IFCE e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

No momento do cadastro, além de informar todas os dados pessoais e de escolaridade solicitados no formulário, os candidatos devem anexar um documento de identificação com foto (frente e verso).

Podem se inscrever no curso quaisquer pessoais interessadas, independentemente de sua escolaridade. No entanto, é necessário ter acesso à internet para acompanhar as aulas.

Projeto FICemCasa

Não haverá aplicação de provas para fins de classificação dos inscritos, pois o preenchimento das vagas se dará por ordem de inscrição. Nesse sentido, quanto mais cedo o estudante se inscrever, mais chance terá de garantir uma vaga no curso.

O Curso Intensivo de Redação EAD está sendo ofertado no âmbito do projeto FICemCasa, que oferta diversos cursos de curta duração de forma virtual. De acordo com o IFCE, o objetivo do projeto FICemCasa é ofertar, principalmente, cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) para preparar profissionais de diversas áreas.



Você também pode gostar:

Nesse sentido, o projeto visa a capacitação, o aperfeiçoamento e a atualização de profissionais em todos os níveis de escolaridade, em diversas áreas do conhecimento. Os cursos oferecidos são gratuitos e abertos à comunidade.

Além do curso de Redação, a plataforma disponibiliza cursos como “Sociologia, Estética e Literatura”, “Curso de Química: Revisão para o Enem” e “Princípios de Sistemas de Comunicações”.

Sobre o curso de Redação

De acordo com a emenda do curso, cuja carga horária total é de 60 horas, o objetivo é preparar os alunos para desenvolverem a capacidade de compreensão e produção textual que englobam a escrita de um texto dissertativo-argumentativo, tendo em vista que esse conhecimento é necessário em diversos processos seletivos para ingresso no mercado de trabalho ou no ensino superior.

Nesse sentido, o Curso Intensivo de Redação EAD pode ajudar estudantes que estão se preparando para concursos ou para grandes exames nacionais, como o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

De acordo com o cronograma, o início das aulas dessa formação está previsto para o dia 1º de setembro. Já o encerramento das atividades está marcado para o dia 30 de setembro.

Sobre o IFCE

O IFCE é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica, nas diferentes modalidades de ensino. Desse modo, além de ofertar cursos técnicos e de nível superior, o IFCE oferta cursos de curta duração para a comunidade externa.

O Instituto é sediado em Fortaleza, capital do Ceará, mas conta com diversos campi em todo o Estado. Além dos cursos ministrados de forma presencial nesses campi, há também a oferta de cursos EAD, que podem ser feitos por estudantes de todo o páis.

Acesse o site do IFCE para mais detalhes.

Leia também Inep divulga as cartilhas do participante do ENCCEJA 2023 para ensino fundamental e médio; saiba mais.