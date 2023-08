IFCE recebe inscrições para especialização gratuita na área de Engenharia

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com inscrições abertas para Processo Seletivo que visa o preenchimento de vagas em especialização gratuita em Energias Renováveis.

De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas até o dia 15 de setembro.

As oportunidades ofertadas são para pessoas que tenham diploma de curso superior, em tecnologia ou bacharelado nas área de engenharias. Profissionais formados em outras áreas somente poderão participar da seleção se possuírem experiência laboral no campo técnico de energias renováveis. O curso precisa ser reconhecido pelo MEC.

Como se inscrever?

De acordo com as orientações do IFCE, os interessados em concorrer às vagas ofertadas na especialização gratuita em Energias Renováveis devem se inscrever de forma virtual.

Para realizar o cadastro, é necessário realizar o preenchimento deste formulário eletrônico e anexar nele todos os documentos solicitados. Entre os arquivos solicitados estão uma foto 3×4 recente, a cópia do diploma de graduação e o resumo do Currículo Lattes.

As inscrições no processo seletivo serão gratuitas, de modo que dispensa o pagamento de qualquer taxa para participar da seleção.



PS Especialização Energias Renováveis

O processo seletivo dos candidatos será realizado por uma Comissão de Seleção, constituída por servidores permanentes do IFCE (campus Limoeiro do Norte). De acordo com o edital, a seleção será feita em duas etapas.

A 1ª etapa consiste na Análise Curricular, enquanto a 2ª etapa consiste na Análise de carta de intenções e entrevista. Ambas as fases têm caráter classificatório e eliminatório.

Análise curricular

Nesse sentido, para fins de classificação dos inscritos, a comissão instituída pelo IFCE avaliará a trajetória acadêmica dos candidatos. Entre as atividades avaliadas, podemos destacar a participação em eventos acadêmicos, a publicação de artigos e trabalhos em periódicos, a participação em programas como Monitoria, PIBIC e PIBITI.

A instituição vai considerar também cursos com duração igual ou superior a 40 horas na área de Engenharia e cursos de língua com duração mínima de 160 horas. Os candidatos podem conferir a tabela de pontos no edital.

Carta e entrevista

Na 2ª fase, haverá uma entrevista e a análise da carta de intenções. O edital estabelece ainda que, na entrevista acadêmica, a comissão avaliará os candidatos quanto à capacidade de organizar e expor suas ideias sobre o conteúdo da carta e a exequibilidade do projeto de pesquisa proposto, bem como às intenções no curso de

Especialização em Energias Renováveis.

Já a carta de intenções deverá seguir o modelo apresentado no edital. Nela, o candidato deverá expor qual a sua intenção no Curso de Especialização de Energias Renováveis, a ideia de projeto final para conclusão do curso, e a relevância de sua aprovação.

Já a entrevista acontecerá em data determinada pelo IFCE. Os candidatos deverão se apresentar no dia estipulado, com antecedência de meia hora do início da entrevista. De acordo com o edital, a comissão gravará a entrevista, cuja duração será de 15 minutos. Na entrevista, o candidato deverá demonstrar organização e coerência nos argumentos e boa Expressão Oral (clareza, assertividade e desenvoltura).

Vagas e resultados

Ao todo, o IFCE está ofertando 12 vagas para a especialização gratuita em Energias Renováveis. O curso de pós-graduação lato sensu acontecerá de forma presencial, com carga horária total de 400 horas, incluindo uma atividade de conclusão de curso.

De acordo com o cronograma, o IFCE divulgará o resultado final da seleção no dia 25 de janeiro de 2023. As matrículas da 1ª chamada serão nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro.

Acesse o edital de abertura na íntegra para mais informações.

