IFES divulga a oferta de 4 de mil vagas através do Processo Seletivo 2024

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) está com o período de inscrição aberto para o Processo Seletivo 2024. A instituição está ofertando cerca de 4 mil vagas para o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024 em diversos cursos de nível técnico.

De acordo com o cronograma, o IFES receberá as inscrições para o Processo Seletivo 2024 até as 23h59 do dia 30 de setembro de 2023. Continue a leitura desse texto para conferir como participar da seleção e quais são os cursos ofertados!

Processo Seletivo 2024: Inscrições

Conforme as orientações do edital, as inscrições para o Processo Seletivo 2024 serão recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados devem acessar o site do IFES e realizar o preenchimento do formulário de inscrição.

O candidato deverá se inscrever diretamente na página da modalidade de curso desejada. As inscrições estão abertas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio e para os cursos técnicos concomitantes e subsequentes.

No momento da inscrição, além de todos os dados pessoais, o estudante deverá indicar a opção de curso desejada. O candidato também precisa indicar um dos campi do IFES para concorrer às vagas.

Após preencher e enviar as informações, é necessário gerar e imprimir o boleto para o pagamento da taxa de inscrição. Segundo indicado nos editais, o valor da taxa de inscrição varia de acordo com a modalidade do curso. Nesse sentido, para os Técnicos Integrados, o valor da taxa é de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). Já a inscrição para os Técnicos Concomitantes e Subsequentes custa R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).

Isenção da taxa de inscrição

Os editais do Processo Seletivo 2024 preveem a concessão da isenção da taxa de inscrição para estudantes de baixa renda. De acordo com om cronograma, os candidatos podem solicitar a gratuidade no pagamento entre os dias 14 e 18 de setembro.



Conforme as orientações do IFES, a solicitação é feita diretamente no sistema durante a etapa final de inscrição. Para obter o benefício, o estudante deverá apresentar a documentação indicada no edital para a comprovação da renda familiar.

Processo de seleção

De acordo com o edital, para fins de classificação dos inscritos para os cursos Técnicos Integrados, o IFES realizará uma avaliação. A aplicação das provas está marcada para o dia 29 de outubro. Os candidatos responderão a 40 questões objetivas de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais.

Já a seleção dos candidatos aos cursos Técnicos Concomitantes e Subsequentes será feita através da análise do histórico escolar. Portanto, os estudantes serão avaliados pelas notas registradas no histórico escolar, que deve ser enviado no momento da inscrição.

Oferta de vagas

O IFES está ofertando cerca de 4 mil vagas para diversos cursos técnicos. Entre os cursos listados pelo Instituto estão Agroindústria, Informática, Mecânica, Química, Administração, Logística, Automação Industrial, Meio Ambiente e Biotecnologia.

As oportunidades estão distribuídas entre os 20 campi do IFES. São eles: Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapimirim, Cariacica, Centro-Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Montanha, Nova Venécia, Piúma, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

Gabaritos e resultado

De acordo com o edital, o IFES divulgará o gabarito preliminar das provas em 30 de outubro, com recebimento de recursos até o dia 1º de novembro. Já a publicação do resultado da seleção está prevista para o dia 29 de dezembro de 2023. Na mesma data o Instituto deve divulgar orientações para as matrículas da 1ª chamada.

Acesse os editais do Processo Seletivo 2024 para mais informações.

