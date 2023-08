IFG aplica provas do Vestibular de Vagas Remanescentes 2023/2

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) realiza neste domingo, dia 27 de agosto, a aplicação das provas do Vestibular de Vagas Remanescentes 2023/2. De acordo com o edital, a aplicação acontecerá no período da tarde.

A aplicação das provas acontecerá nas cidades para as quais há oferta de vagas. São elas: Formosa, Itumbiara, Luziânia, Goiânia, Uruaçu, Águas Lindas, Caldas Novas, Goianésia e Pirenópolis. Os candidatos podem conferir os locais de prova através do site do IFG.

De acordo com o edital, os portões abrirão às 14h e fecharão pontualmente às 14h45min (horário de Brasília).

Conforme as orientações do Instituto, os candidatos devem comparecer aos locais de prova com antecedência de uma hora. Não será permitido o acesso de estudantes após o horário de fechamento dos portões de acesso ao ensino superior.

Todos os candidatos estarão sujeitos à identificação datiloscópica (coleta de impressão digital) e à revista eletrônica por meio do uso de detector de metais durante a realização das provas do Processo Seletivo. A não aceitação desses procedimentos implicará a eliminação do candidato.

Para ter acesso ao local de prova, é obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, o candidato deverá portar, no dia das provas, caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente.

Provas do Vestibular de Vagas Remanescentes

Para fins de classificação dos inscritos nesse processo seletivo, o IFG aplicará uma Prova de Redação em Língua Portuguesa. Conforme indicado no edital, a prova será iniciada às 15 horas, e terá a duração de 2 (duas) horas.



O IFG apresentará duas propostas, entre as quais o candidato deverá escolher uma delas para desenvolver seu texto, com base no respectivo tema (ideia-núcleo) da prova. Nesse sentido, o estudante deverá escrever um texto de acordo com o gênero discursivo da proposta escolhida.

Ainda de acordo com o edital, o IFG vai avaliar a Redação observando os seguintes critérios:

Adequação ao tema proposto;

Apropriação dos textos da coletânea e de outras fontes em favor do projeto textual do candidato;

Adequação ao gênero presente na proposta selecionada pelo candidato;

Adequação à modalidade escrita formal da língua portuguesa;

Uso adequado dos mecanismos de coesão e coerência textuais.

A prova de redação será aplicada a todos os candidatos inscritos no Vestibular de Vagas Remanescentes 2023/2. No entanto, o IFG aplicará também um teste de verificação de habilidades específicas exclusivamente para os candidatos ao curso superior de Licenciatura em Música.

Vagas e cursos ofertados

O IFG esta ofertando cerca de 200 vagas para ingresso de novos alunos em cursos de graduação ofertados de forma presencial e na modalidade de Educação a Distância (EAD).

Os cursos contemplados são os seguintes: Licenciatura em Ciências Sociais; Licenciatura em Física; Licenciatura em Matemática; Licenciatura em Música; Bacharelado em Engenharia Elétrica; Licenciatura em Química; e o Curso de Tecnologia em Produção Cultural (EAD).

Não haverá reserva de vagas nesse processo seletivo, de modo que todos os candidatos inscritos estão concorrendo às oportunidades em ampla concorrência.

Resultado e matrículas

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado preliminar está prevista para o dia 1º de setembro. Os interessados poderão contestar a classificação preliminar com a interposição de recursos no dia 2 de setembro.

Após a análise dos recursos, o IFG publicara o resultado final do Vestibular de Vagas Remanescentes 2023/2 no dia 4 de setembro. Os editais complementares de matrícula devem ser disponibilizados até 6 de setembro.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.