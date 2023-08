IFG recebe inscrições para Vestibular via ENEM 2024/1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) está com o período de inscrição aberto para o Vestibular 2024/1 via notas do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o cronograma, o Instituto receberá as inscrições até o dia 15 de novembro.

O processo seletivo visa o preenchimento de mil vagas em diversos cursos de graduação para o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. Há vagas para cursos de licenciatura, bacharelado e de tecnologia.

Como se inscrever?

De acordo com o edital, o IFG está recebendo as inscrições de forma virtual, por meio do preenchimento de formulário eletrônico de inscrição. Desse modo, os interessados deverão acessar o site do IFG no referido período para preencher a ficha de inscrição.

No ato da inscrição, os candidatos devem escolher um curso de graduação, indicar o campus no qual deseja estudar e informar se desejam concorrer às vagas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas. A inscrição para este processo seletivo é gratuita.

Processo de seleção

Como mencionado anteriormente, a classificação dos candidatos será feita exclusivamente por meio do desempenho por eles obtidos no Enem. O IFG aceitará as notas das edições do exame realizadas nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ou 2023. É de responsabilidade do candidato informar no momento da inscrição a edição que deseja usar.

Nesse sentido, para a classificação dos candidatos serão somadas as notas obtidas nas provas das áreas de:



Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologia;

Redação.

Para os candidatos a uma das vagas do curso superior de Licenciatura em Música, ofertado no Câmpus Goiânia, essa será a 1ª etapa, já que o IFG aplicará um teste específico de habilidade em Música.

Vagas e resultados

Ao todo, o IFG está ofertando 1.000 (mil) vagas para cursos de graduação ministrados e, Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Formosa, Goiânia, Goiânia Oeste, Inhumas, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Senador Canedo, Uruaçu e Valparaíso.

Entre os cursos ofertados estão: Ciência Biológicas; Ciências da Computação; Engenharia Civil da Mobilidade; Ciências Sociais; Química; Logística; Engenharia Civil; Dança; Agronomia; Cinema e Audiovisual; Artes Visuais; Engenharia Civil; Ciências Biológicas; Engenharia de Transportes; Engenharia Mecânica; Química; História; Letras Portuguesa; Matemática; Música; e Pedagogia.

O IFG reserva parte das vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino, de acordo com a Lei de Cotas.

Portanto, há vagas exclusivas para pessoas de baixa renda, para pretos, pardos, indígenas e PcD. Os candidatos que concorrerem às vagas reservadas deverão passar por Bancas de Heteroidentificação entre 14 e 17 de dezembro.

A divulgação do resultado do Vestibular ENEM 2024/1 será feita somente após o Inep liberar o desempenho dos participantes do Enem 2023.

Acesse o edital do Vestibular via Enem 2024/1 para mais informações.

Vestibular IFG 2024/1

Além da seleção via notas do Enem, o Instituto também está realizando o Vestibular IFG 2024/1, com a oferta de 484 vagas para os cursos de graduação presenciais. As inscrições estão abertas e serão recebidas até o dia 30 de outubro, através do site do IFG.

Nesse processo seletivo, a classificação dos candidatos vai considerar o desempenho por eles obtido em prova de redação aplicada pelo IFG. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 10 de dezembro. A prova terá início às 15h e terminará às 17h, de acordo com o horário oficial de Brasília.

O publicação do resultado final do Vestibular IFG 2024 está previsto para o dia 22 de dezembro. Cada campus divulgará o seu edital de matrícula até o dia 29 seguinte.