IFSP recebe inscrições para mais de 6 MIL VAGAS em cursos gratuitos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) abriu o período de inscrição para o Processo Seletivo 2024, que visa o preenchimento de mais de 6 mil vagas para diversos cursos técnicos integrados, concomitantes ou subsequentes ao ensino médio.

De acordo com o edital, poderão concorrer às vagas ofertadas os estudantes que tenham a escolaridade mínima exigida para cada modalidade de curso. O IFSP receberá as inscrições até as 23h59 do dia 3 de setembro de 2023 (horário de Brasília).

Ainda conforme as orientações do edital, as inscrições para o Processo Seletivo 2024 estão sendo recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do site do IFSP. Portanto, para se inscrever, os interessados devem acessar essa página no referido período e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

No momento do cadastro, além das informações pessoais, os candidatos deverão escolher uma opção de curso e indicar o campus de sua preferência. A lista dos campi com oferta de vagas está disponível no edital.

Após o preenchimento do requerimento de inscrição, o candidato deverá realizar o pagamento da taxa de inscrição para efetivar o cadastro. O valor da taxa é de R$ 50,00 (cinquenta reais) para cursos técnicos integrados e R$ 20,00 (vinte reais) para os concomitantes ou subsequentes.

O prazo para pagamento da taxa é 4 de setembro. O IFSP aceitará pagamentos por PIX, cartão de crédito ou GRU.

O IFSP prevê a concessão de isenção da taxa de inscrição para candidatos de baixa renda. Conforme estabelecido no edital, o período para envio das solicitações de gratuidade na inscrição será de 3 a 11 de agosto. Portanto, os interessados têm até a próxima sexta-feira para solicitar o benefício.

O edital estabelece ainda que têm direito à isenção os candidatos com renda mensal per capita até 1,5 salário-mínimo (equivalente a R$1.980 por indivíduo) e que tenham estudado em escolas públicas ou recebido bolsa integral em escolas privadas durante o ensino fundamental.

Para fins de classificação dos inscritos, o IFSP aplicará provas compostas por questões objetivas de múltipla escolha. A aplicação das provas está marcada para o dia 22 de outubro de 2023. A aplicação terá duração de três horas e acontecerá em locais de prova nos municípios para os quais há oferta de vagas.

O edital estabelece ainda que a avaliação contará com 30 (trinta) questões sobre assuntos de Língua Portuguesa e Matemática. em um período de três horas.

Oferta de vagas A oferta total do IFSP para ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024 é de 6.485 vagas para cursos técnicos ofertados nos 37 campi do Instituto. Do total das vagas, 3.840 são para cursos técnicos integrados e 2.645 para cursos técnicos concomitantes ou subsequentes ao ensino médio. As oportunidades estão distribuídas entre os campi localizados nos seguintes municípios de SP: Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Ilha Solteira, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Matão, Piracicaba, Pirituba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Miguel Paulista, São Paulo, São Roque, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano, Tupã e Votuporanga. Podem concorrer às vagas ofertadas nos cursos integrados e concomitantes estudantes que tenham o ensino fundamental completo. Para concorrer aos cursos subsequentes é preciso ter o ensino médio completo. Resultados A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 8 de novembro, enquanto a publicação do resultado final do Processo Seletivo 2024 está prevista para 8 de dezembro. O cronograma indica ainda que os convocados na 1ª chamada deverão realizar as matrículas entre os dias 8 e 10 de janeiro de 2024. Acesse o edital para mais informações. Leia também UECE abre nesta segunda-feira (7) o período para pedidos de isenção da taxa referente ao Vestibular 2024; saiba mais.





Fonte: Notícias Concursos