IFSul anuncia concurso para níveis médio e superior; inscrições abertas!

O IFSul (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense) anuncia mais um concurso no Rio Grande do Sul.

As oportunidades são para médio e superior. Os interessados poderão se inscrever até o dia 31 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do próprio Instituto Federal.

As taxas são de R$ 65 para níveis médio e técnico e R$ 100 para ensino superior, e efetuar o seu pagamento até 1º de setembro.

Vagas IFSul

São 20 vagas para carreira de técnico-administrativo. Os aprovados atuarão nas cidades de Bagé, Camaquã, Jaguarão, Passo Fundo, Pelotas, Sapiranga e Santana do Livramento.

As vagas para nível médio são para a função de assistente de aluno (2 vagas), que recebe o salário inicial de R$ 2.120,13.

Já para nível superior são para contador (1), nutricionista (1), pedagogo (1), técnico em assuntos educacionais (1) e tecnólogo em gestão pública (1). A remuneração é de R$ 4.556,92.

A escolaridade de médio técnico oferta as seguintes vagas assistente em administração (10), técnico de laboratório/controle e processos industriais (1) e técnico de tecnologia da informação (2). O salário é de R$ 2.667,19.

Como serão as provas do IFSul?

Os candidatos realizarão a etapa objetiva, o certame vai contar com fase única. Ao todo serão 40 questões de múltipla escolha divididas nas seguintes disciplins:



língua portuguesa;

legislação;

informática; e/ou

conhecimentos específicos.

A data da prova será anunciada com 30 dias de antecedência no portal da banca organizadora.

Concursos abertos no Sul

Se você busca os concursos públicos abertos, é importante se atentar às oportunidades que serão listadas a seguir. As vagas são para vários níveis de escolaridade e salários.

Os cargos são para atuação em Santa Catarina. Os salários poderão chegar a R$ 16 mil. Confira: Concursos públicos abertos Veja a lista a seguir: Fundação do Meio Ambiente de Braço do Norte (edital) Os salários aproximam de R$ 5 mil e as inscrições poderão ser feitas até dia 03 de agosto. Confira cargos: Analista Ambiental – Engenheiro Florestal

Analista Ambiental – Engenheiro Químico

Analista Ambiental – Engenheiro Agrônomo

Analista Ambiental – Engenheiro Civil

Analista Ambiental – Engenheiro Sanitarista As oportunidades são para Agente Censitário de Pesquisas e Mapeamento (ACMAP) com salários de R$ 3,1 mil. As inscrições poderão ser realizadas até 13 de agosto. Ceasa: Centrais de Abastecimento de Santa Catarina – (edital) As inscrições poderão se feitas até o dia 14 de agosto para os seguintes cargos: Agente Operacional Administrativo II – Auxiliar Administrativo

Agente Operacional Técnico II – Orientador de Mercado

Agente Operacional Técnico III – Técnico Agrícola

Agente Técnico de Formação Superior I – Contador As remunerações que serão pagas são: Prefeitura de Palhoça (edital) Os interessados poderão se inscrever até o dia 15 de agosto e os salários pagos serão até R$ 2.959,36. Os cargos ofertados são: Nível superior: Instrutor Cultural (Artes Cênicas – Teatro);

Nível médio: Instrutor de Arte e Artesanato (Corte e Costura, Artes Aplicadas, Bordado a Mão, Bordado em Máquina, Pintura em Tecido, Renda de Bilro, Crochê, Tricô). Prefeitura de Blumenau (edital) As inscrições estarão abertas até o dia 17 de agosto. As vagas são para Agente Comunitário e os salários são de R$ 2.640. Outros concursos públicos abertos Confira outras oportunidades: Prefeitura de Navegantes (edital) Os cargos ofertados são de: Atendente de Posto de Saúde Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate à Endemias

Auxiliar de Consultório Dentário

Motorista de Ambulância

Técnico de Enfermagem

Agente Jurídico

Analista de Tecnologia da Informação

Assistente Social

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Engenheiro Eletricista

Fiscal de Obras de Edificações

Fiscal Vigilância Sanitária

Fonoaudiólgo

Odontólogo

Pedagogo

Procurador Municipal

Psicólogo

Médico (várias especializações) Os salários pagos poderão chegar a R$ 16 mil e inscrição poderá ser feita até 25 de agosto. TRT-12: Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (edital) As inscrições poderão ser feitas até o dia 28 de agosto. Os salários poderão chegar a R$ 15 mil. Confira os cargos: Analista Judiciário

Técnico Judiciário

Oficial de Justiça Avaliador Federal

Agente da Polícia Judicial COMCAP – Autarquia de Melhoramentos de Florianópolis (edital) Os cargos ofertados neste edital são: Gari de Limpeza Pública

Gari de Coleta

Motorista As remunerações poderão chegar a R$ 3.187 e as inscrições poderão ser feitas até 28 de agosto de 2023.