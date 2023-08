IFTO divulga data do Vestibular Unificado 2024

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) divulgou a data de aplicação das provas do Vestibular Unificado 2024. O processo seletivo visa a seleção de novos alunos para ingresso no 1º semestre letivo do próximo ano.

O IFTO ainda não divulgou o edital com o cronograma completo do Vestibular Unificado 2024, mas adiantou a data das provas. A aplicação do exame está marcada para o dia 19 de novembro de 2023.

De acordo com o professor André Garcia, que está à frente da Coordenação e também preside a comissão responsável pelo planejamento e execução desta edição do vestibular, a antecipação dessa informação visa dar tempo suficiente para os candidatos se organizarem.

Assim, com a divulgação antecipada da data, o IFTO tem como objetivo facilitar a participação dos estudantes interessados se preparem para o dia da avaliação. Nesse sentido, o Instituto destaca:

Com a divulgação antecipada da data das provas, os interessados em se inscrever no Vestibular Unificado do IFTO já podem se preparar tanto para colocar os estudos em dia quanto para providenciar o documento oficial com foto a ser apresentado no dia da prova. De acordo o coordenador de Acesso Estudantil, a falta desse tipo de documento em conformidade com o que é exigido no edital é um dos principais motivos de eliminação de candidatos no dia de realização das provas.

Edital será lançado em setembro

Ainda de acordo com o anunciado antecipadamente por Garcia, a publicação do edital de abertura, com todas as regras, datas e procedimentos do Vestibular Unificado 2024, está prevista para a primeira quinzena do mês de setembro.

Nesta edição do vestibular, serão ofertadas vagas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio (EMI), subsequentes e concomitantes e para os cursos superiores. Desse modo, há oportunidades tanto para os estudantes que ainda começarão a cursar o Ensino Médio e para quem já concluiu essa etapa do educação formal.

O IFTO ainda não divulgou o número total de vagas a serem ofertadas para ingresso no 1º semestre letivo de 2024, pois o quantitativo de vagas ainda está sendo calculado pelas unidades.



Sobre os Vestibulares IFTO

Tradicionalmente, os vestibulares do IFTO contam com apenas uma modalidade de seleção, havendo aplicação de provas para fins de classificação dos inscritos. A composição das provas varia de acordo com a modalidade e nível e curso pretendido.

Desse modo, os candidatos aos cursos superiores fazem provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Para os cursos técnicos integrados, o IFTO costuma aplicar provas sobre assuntos de Língua Portuguesa, Matemática e conhecimentos gerais.

Geralmente, a aplicação das provas acontece nas cidades para as quais há oferta de vagas, onde há unidades de ensino no IFTO. São elas: Colinas do Tocantins, Palmas (capital), Porto Nacional, Araguaína, Lagoa da Confusão e Pedro Afonso.

As oportunidades ofertadas pelo Instituto são para Cursos técnicos concomitante, subsequentes ao ensino médio e integrados.

Há também oportunidades para os cursos de graduação. Entre os cursos superiores ofertados pelo IFTO, podemos citar Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Engenharia Agronômica; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Gestão Pública; Logística; Pedagogia; e Sistemas para Internet. Acesse a página de cursos para conhecer todos os cursos ofertados pelo Instituto.

Além dos cursos técnicos e de graduação, o Instituto conta também com cursos de pós-graduação e cursos de extensão, sendo os de extensão voltados para a comunidade externa. Atualmente, o Instituto conta com oito campi, mas o campus sede funciona em Palmas, capital do Tocantins.

Acesse o site do IFTO para mais informações.

