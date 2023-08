Ilegra ABRE VAGAS presenciais e REMOTAS; Veja mais!

Saiba quais são os cargos e como efetivar a candidatura!

A Ilegra, empresa global de design, inovação e software, que combina tecnologia com a paixão por pessoas, está na procura por novos colaboradores no mercado de trabalho. Quer dizer, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho disponíveis:

Pessoa Analista de Dados Plena – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Pessoa Analista Dynamics Plena – Porto Alegre – RS e Híbrido – Efetivo;

Pessoa Assistente Administrativa Júnior – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Backend Node.js Sênior – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Chatbot Sênior – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Fullstack Node Sênior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Fullstack Sênior -Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Pessoa Executiva de Contas Plena – São Paulo – SP -Efetivo;

Pessoa UX Designer Plena – Porto Alegre – RS e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – UX – Trabalho Remoto – Banco de talentos.

Mais sobre a Ilegra

Sobre a Ilegra, podemos frisar que a empresa atua em todo o mundo, com um time de quase 300 pessoas. Presta serviços que combinam soluções para a jornada de transformação digital e inovação de negócios de seus clientes, somando inovação e tecnologia para líderes de mercado no Brasil e no Mundo.

Seus clientes são líderes de mercado que possuem a inovação em seu DNA e atuam em diferentes partes do mundo: Whirlpool, Thomson Reuters, AGCO, Sompo, Movile, Bradesco, Fiat Chrysler e outros. Mas, mais do que isso, a Ilegra é um ecossistema que tem como propósito cuidar da coletividade para inspirar pessoas para transformar o mundo.

Como enviar o seu currículo?

Como a lista de vagas da Ilegra está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.