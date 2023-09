IMPA divulga locais de prova da 2ª fase da OBMEP 2023

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) divulgou nesta quinta-feira, dia 31 de agosto, os locais de prova da 2ª fase referente à 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

Somente os estudantes aprovados na 1ª fase estão convocados para participar da 2ª fase da OBMEP 2023. A consulta aos locais de aplicação da 2ª fase deve ser feita no site da Olimpíada.

2ª fase da OBMEP

De acordo com o cronograma, a aplicação da avaliação da 2ª fase está marcada para o dia 7 de outubro.

Ao todo, os candidatos deverão responder a 6 questões discursivas. Os assuntos e nível de dificuldade da 2ª fase também serão variados, estando de acordo com o nível. A OBMEP divide seus participantes em três níveis:

Nível 1 : 6º ou 7º ano do ensino fundamental);

: 6º ou 7º ano do ensino fundamental); Nível 2 : 8º ou 9º ano do ensino fundamental);

: 8º ou 9º ano do ensino fundamental); Nível 3: da 1ª a 3ª série do Ensino Médio.

Conforme indica o regulamento, haverá locais de prova em todos os estados brasileiros, contemplando as cidades que contam com escolas participantes.

A OBMEP classificou para a participar da 2ª fase da competição de conhecimento os alunos com as maiores notas de cada escola. A aplicação, a correção e os critérios de desempate da 1ª fase da Obmep foram definidos pelos próprios colégios.



De acordo com o regulamento, o número de vagas disponíveis para a 2ª fase da OBMEP em cada nível dependeu da quantidade de inscritos na primeira, seguindo essa proporção:

1 aluno – 1 vaga

2 a 40 alunos – 2 vagas

41 a 80 alunos – 4 vagas

81 a 140 alunos – 7 vagas

141 a 240 alunos – 12 vagas

241 alunos ou mais – 5% do total de alunos inscritos

Como foi a 1ª fase?

A aplicação das provas da 1ª fase aconteceu no dia 30 de maio, exclusivamente nas escolas participantes. As instituições de ensino foram responsáveis por aplicar as provas aos seus respectivos alunos inscritos na OBMEP.

A prova da 1ª fase contou com 20 questões objetivas, variando de acordo com a série do estudante. Em caso de empate, as escolas puderam estabelecer seus próprios critérios de desempate.

Premiação da 18ª edição da OBMEP

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final da 18ª OBMEP está prevista para o dia 20 de dezembro.

O IMPA realizará um evento para premiar os alunos com medalhas de ouro, prata, bronze e menções honrosas. Além dos alunos, a OBMEP também premiará os professores participantes.

Nesta edição da Olimpíada, além de 8,4 mil medalhas de ouro, prata ou bronze oferecidas em todo o país, o IMPA distribuirá pelo menos outras 20,5 mil medalhas a nível regional.

O regulamento indica ainda que a Olimpíada vai conceder o dobro de medalhas para escolas privadas, com o objetivo de incentivar a participação de mais instituições nas próximas edições.

Promovida e organizada pelo IMPA, a OBMEP conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e também do Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o Instituto, a olimpíada tem como objetivo “estimular e promover o estudo da matemática; contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de estudantes brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade; identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas”.

Nesse sentido, a competição de conhecimento aproxima os estudantes da disciplina de matemática, incentivando-os a se aprofundar na área e dar continuidade nos estudos.

O IMPA recebeu as inscrições para essa 18ª edição da Olimpíada de Matemática entre os dias 1º de fevereiro e 17 de março deste ano. Pela primeira vez, a OBMEP aceitou a participação de estudantes de escolas particulares, mediante o pagamento de uma taxa de inscrição.

Acesse o site da OBMEP para mais informações.