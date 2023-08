IMPA divulga resultado da 1ª fase da OBMEP 2023

O Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) já divulgou o resultado referente à 1ª fase da 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Desse modo, os participantes já podem consultar a lista de alunos classificados para a 2ª fase por meio do site da OBMEP.

Para realizar a consulta, as escolas só precisam informar o seu código INEP (8 números). Já os estudantes interessados em fazer a consulta devem selecionar o seu estado e, em seguida, a sua cidade. O site apresentar a lista de escolas participantes, de modo que basta clicar sobre o nome da escola em questão.

1ª fase da OBMEP 2023

Tradicionalmente, a Olimpíada de Matemática realizada pelo IMPA conta com duas fases. A aplicação das provas da 1ª fase aconteceu no dia 30 de maio, exclusivamente nas escolas participantes. Nesse sentido, foi de responsabilidade das escolas aplicar as provas aos seus respectivos alunos inscritos na OBMEP.

A prova da 1ª fase foi composta por 20 questões objetivas, variando de acordo com a série do estudante. Conforme indicado no regulamento, a OBMEP conta com três níveis. O nível 1 abarca estudantes do 6º ou 7º ano do ensino fundamental, enquanto a nível 2 é para alunos do 8º ou 9º ano do ensino fundamental. Já o nível 3 se refere aos estudantes matriculados no Ensino Médio.

O IMPA classificou para a próxima fase os alunos com as maiores notas de cada escola, respeitando a proporção de vagas por nível. A aplicação, a correção e os critérios de desempate da 1ª fase da Obmep foram definidos pelas próprias unidades de ensino.

2ª fase da OBMEP 2023

De acordo com o regulamento da competição de conhecimento, participam da 2ª fase somente os aprovados na primeira etapa. A divulgação dos locais de prova acontecerá até o final deste mês. Portanto, a partir do dia 31 de agosto os aprovados para a 2ª fase poderão conferir onde realizarão as provas.



Conforme o cronograma, a aplicação da avaliação da 2ª fase está marcada para o dia 7 de outubro. Ao todo, os candidatos deverão responder a 6 questões discursivas. Os assuntos e nível de dificuldade da 2ª fase também serão variados, estando de acordo com o nível: Nível 1 (6º ou 7º ano do ensino fundamental); Nível 2 (8º ou 9º ano do ensino fundamental); Nível 3 (Ensino Médio).

Sobre a 18ª OBMEP

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final da 18ª OBMEP está prevista para o dia 20 de dezembro. O IMPA realizará um evento para premiar os alunos com medalhas de ouro, prata, bronze e menções honrosas. Além dos alunos, a OBMEP também premiará os professores participantes.

Nesta edição da Olimpíada, além de 8,4 mil medalhas de ouro, prata ou bronze oferecidas em todo o país, o IMPA distribuirá pelo menos outras 20,5 mil medalhas a nível regional. A Olimpíada vai conceder ainda o dobro de medalhas para escolas privadas, com o objetivo de incentivar a participação de mais instituições nas próximas edições.

Promovida e organizada pelo IMPA, a OBMEP conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) e também do Ministério da Educação (MEC).

De acordo com o IMPA, a olimpíada tem como objetivo “estimular e promover o estudo da matemática; contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de estudantes brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade; identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas”.

As inscrições para essa edição foram recebidas entre os dias 1º de fevereiro e 17 de março deste ano. Pela primeira vez, a OBMEP aceitou a participação de estudantes de escolas particulares.

Acesse o site da OBMEP para mais informações.

