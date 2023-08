Importação de produtos de até US$ 50 subiu 11% neste ano

A tributação internacional desempenha um papel fundamental no comércio global, afetando diretamente a importação e exportação de produtos entre países. No Brasil, especificamente, a importação de produtos com valor de até US$ 50 tem apresentado um crescimento significativo nos últimos meses. Neste artigo, analisaremos os principais fatores que afetam esse aumento, assim como os impactos da alta carga tributária doméstica. Além disso, discutiremos a importância de uma isonomia tributária para as importações de bens de consumo de baixo valor.

Crescimento das Importações de Produtos de Baixo Valor

De acordo com um estudo divulgado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a importação de produtos com valor de até US$ 50 cresceu 11,4% nos sete primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período faça ano anterior. O total de itens importados alcançou a marca de 3,3 bilhões, sendo a maioria proveniente da China.

O Crescimento das Importações Chinesas

Uma pesquisa revelou que a importação de produtos chineses aumentou em impressionantes 38% nesse período, representando atualmente quase 40% do total de itens importados pelos consumidores brasileiros, com 1,3 bilhão de unidades. Em segundo lugar como país de origem aparece o Paraguai, com apenas 296 milhões de unidades (8,9%).

Esse crescimento expressivo das importações chinesas pode ser atribuído a diversos fatores, como a valorização do real em relação ao dólar e a alta carga tributária doméstica. A diferença na carga de impostos sobre o consumo no Brasil e no exterior tem sido um fator crucial para o aumento das importações de bens de consumo.

O Impacto da Alta Carga Tributária Doméstica

Segundo a CNC, a alta carga tributária doméstica reduz a competitividade do produto nacional. A diferença na tributação entre produtos importados e nacionais é um fator determinante para a preferência dos consumidores brasileiros por produtos estrangeiros de baixo valor. A isonomia tributária para as importações de bens de consumo de baixo valor é essencial para garantir uma concorrência mais justa e preservar a competitividade do produto nacional.

A Isenção Federal para Compras Online



Em 1º de agosto, entrou em vigor a autorização federal para compras online de até US$ 50. Essa medida busca incentivo ao comércio eletrônico e facilita a importação de produtos de baixo valor. A isenção de impostos torna as compras online mais acessíveis e atrativas para os consumidores brasileiros, estimulando o crescimento das importações nesse segmento.

No entanto, é importante ressaltar que a autorização federal não resolve por completo o problema da alta carga tributária doméstica. Ainda é necessário buscar uma maior isonomia tributária para as importações de bens de consumo de baixo valor, para garantir condições de concorrência justas entre produtos importados e nacionais.

Papel Crucial na Economia Global

A tributação internacional desempenha um papel crucial no comércio global, influenciando diretamente as importações e exportações de produtos entre países. No Brasil, o crescimento das importações de produtos com valor de até US$ 50 tem sido impulsionado pela valorização do real em relação ao dólar e pela alta carga tributária doméstica. A autorização federal para compras online de até US$ 50 é um passo importante para compras o comércio eletrônico e facilitar o acesso dos consumidores a produtos importados de baixo valor. No entanto, é necessário continuar buscando uma maior isonomia tributária para garantir uma competição justa entre produtos importados e nacionais, preservando a competitividade do produto nacional.