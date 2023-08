Importante BENEFÍCIO SOCIAL é CORTADO

Durante o presente mês de agosto, a Caixa Econômica Federal está em processo de execução dos repasses relativos ao Vale-Gás destinados às unidades familiares beneficiárias. Dessa maneira, aqueles que possuem direito a esse benefício social estão obtendo o montante de R$ 110, junto com a fração pertencente ao programa Bolsa Família.

As transferências referentes ao Vale-Gás ocorrem de maneira alternada a cada período de dois meses. Em decorrência disso, a prestação desse benefício social será suspensa temporariamente no decorrer do mês de setembro. Dessa forma, sua reintegração do processo de repasse será apenas no mês de outubro para as famílias favorecidas.

Calendário de pagamentos do Vale-Gás em Agosto

É importante ressaltar que o repasse associado ao Vale-Gás ainda está em curso no corrente mês de agosto. Conforme mencionado anteriormente, os contemplados recebem a parcela correspondente ao benefício social em conjunto com a parcela relativa ao Bolsa Família.

Os montantes são depositados na plataforma digital do aplicativo Caixa Tem. Desse modo, o cronograma oficial de pagamentos do Vale-Gás segue a mesma estrutura do cronograma estabelecido para o Bolsa Família. Isso demanda atenção dos beneficiários para com os dias definidos para a realização das transferências.

Datas dos repasses

O início dos repasses foi em 18 de agosto, contando com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário principal. Vejamos quais são as datas destinadas aos pagamentos deste benefício social:

Se o último dígito do NIS for 1 – A data de repasse foi no dia 18 de agosto;

Se o último dígito do NIS for 2 – A data de repasse foi no dia 21 de agosto (antecipado para 19/08);

Caso o último dígito do NIS seja 3 – A data de repasse foi no dia 22 de agosto;

Caso o último dígito do NIS seja 4 – A data de repasse foi no dia 23 de agosto;

Se o último dígito do NIS for 5 – A data de repasse foi no dia 24 de agosto;

Se o último dígito do NIS for 6 – A data de repasse foi no dia 25 de agosto;

Caso o último dígito do NIS seja 7 – A data de repasse foi no dia 28 de agosto (antecipado para 26/08);

Caso o último dígito do NIS seja 8 – A data de repasse foi no dia 29 de agosto;

Se o último dígito do NIS for 9 – A data de repasse foi no dia 30 de agosto;

Se o último dígito do NIS for 0 – A data de repasse foi no dia 31 de agosto.



