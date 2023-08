Importante! INSS comunica que MUTIRÃO para concessão de benefícios continuará neste final de semana

À medida que o número de solicitações previdenciárias ultrapassou a marca de 1,7 milhões, o Ministério da Previdência Social viu-se compelido a implementar estratégias visando a redução dessa crescente fila. Entre as várias medidas adotadas, destaca-se a iniciativa do mutirão promovido pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Vale pontuar que essa iniciativa já se encontra em vigor há pelo menos dois meses. Dessa forma, com um novo evento agendado para o próximo fim de semana em 11 estados do país, nos dias 26 (sábado) e 27 (domingo), cerca de 50 peritos estarão empenhados em realizar 2,5 mil atendimentos presenciais.

Esses atendimentos estarão focados, de maneira específica, na realização das perícias médicas que, por sua vez, serão previamente agendadas.

A proposta subjacente a essa mobilização é dupla: em primeiro lugar, agilizar o processo de espera para a concessão dos benefícios do INSS; em segundo lugar, reduzir a acumulação de solicitações que aguardam análise.

Através da implementação desses mutirões do INSS, a expectativa é que o tempo de espera para a obtenção dos benefícios seja sensivelmente diminuído e, ao mesmo tempo, a quantidade de solicitações represadas seja substancialmente reduzida.

Dessa forma, o Ministério da Previdência Social busca não apenas atender às demandas prementes da população, mas também otimizar os processos internos para proporcionar uma melhor eficiência em suas operações.

No evento de assistência em massa organizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), um conjunto de avaliações iniciais será conduzido.

Assim, abrangendo tanto as perícias para a concessão de benefícios de incapacidade temporária (anteriormente conhecido como auxílio-doença), quanto as perícias relacionadas ao Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

Nesse contexto, profissionais de saúde credenciados pelo INSS assumirão a responsabilidade de avaliar se a condição médica apresentada pelo segurado justifica a necessidade de afastamento do trabalho, bem como a autorização para o recebimento do auxílio correspondente.

Como mencionamos anteriormente, para participar do mutirão promovido pelo INSS é necessário um agendamento prévio. O procedimento para agendar pode ser efetuado ligando para a Central de Atendimento no número 135.

Contudo, é importante observar que em algumas situações, os próprios funcionários da Previdência têm procurado os requerentes para agendar os seus respectivos atendimentos. Dessa forma, é importante pontuar que, essa abordagem varia de acordo com a localização da agência e os procedimentos específicos adotados em cada estado.

Locais do mutirão do INSS agendado para este fim de semana

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está se preparando para realizar um mutirão de atendimentos abrangendo um total de 11 estados nos próximos dias 26 e 27 de agosto.

Esta iniciativa é notável pelo fato de que, excepcionalmente, as agências do INSS estarão operando durante o final de semana, algo que não é habitual.

A decisão de quais localidades seriam contempladas nesse mutirão foi cuidadosamente tomada com base em vários critérios. O principal entre eles foi o tempo de espera entre o agendamento e a efetiva realização das perícias médicas.

Além disso, a seleção também levou em consideração o número de peritos que aderiram ao Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, visando garantir a disponibilidade de profissionais para atender à demanda.

Outro aspecto fundamental foi a infraestrutura disponível em cada localidade. Essa análise assegura que as agências possam operar de maneira eficiente e que os beneficiários recebam o atendimento necessário em um ambiente adequado.

Por fim, é importante ressaltar que essas ações estão previstas para continuar acontecendo, já que o INSS, bem como o Governo Federal, estão comprometidos em agilizar os processos e reduzir a fila de espera por perícias e outros serviços previdenciários.

Estados e municípios onde os próximos mutirões irão acontecer

No Amazonas, a cidade de Manaus será contemplada por esse esforço concentrado. No Ceará, é a vez de Camocim receber o mutirão, enquanto em Goiás, a cidade de Trindade será beneficiada.

Já no estado do Maranhão, as cidades de Pedreiras e Balsas estão na lista das que serão atendidas pelo mutirão do INSS. Em Minas Gerais, Betim e Almenara também se preparam para receber esse esforço de otimização dos serviços.

No Pará, a cidade de Santarém será parte do mutirão, e na Paraíba, cidades como Cajazeiras, Patos e Pombal estão na programação. No Paraná, o mutirão chegará a Telêmaco Borba e Ibaiti.

Pernambuco, por sua vez, terá a cidade de Vitória de Santo Antão como beneficiária desse esforço.

No Rio de Janeiro, além das perícias médicas do INSS, avaliações sociais também serão realizadas. Os locais escolhidos são as agências de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e a Praça da Bandeira, na Zona Norte da cidade.

Finalmente, no Rio Grande do Sul, as cidades contempladas serão Palmeira das Missões, Santo Antônio da Patrulha e Osório.