IMPRESSIONANTE! Apostador ganha quase 2 BILHÕES DE DÓLARES EM LOTERIA dos Estados Unidos

Um apostador acertou todas as seis dezenas do último sorteio da Mega Millions, loteria dos Estados Unidos, e faturou sozinho o maior prêmio da história do jogo, de US$ 1,58 bilhão. Esse valor corresponde a aproximadamente R$ 7,75 bilhões.

O bilhete foi comprado no Publix Super Market, em Neptune Beach, na Flórida, uma comunidade costeira a leste de Jacksonville, segundo o Treasure Coast Newspapers.

Veja os números sorteados

O sorteio da Mega Millions aconteceu na noite da terça-feira (8), nos Estados Unidos. Confira as dezenas sorteadas:

13 – 14 – 19 – 20 – 32 – 33

A aposta simples tinha apenas uma chance de acerto em 302,6 milhões, e conseguiu fazer o que parecia impossível. Isso mostra que qualquer pessoa pode faturar nas loterias, basta estar com a sorte a seu favor.

Para faturar a premiação principal da Mega Millions, o apostador deverá acertar cinco dezenas de bolas brancas, com números que variam de 1 a 70, e uma dezena extra feita com uma bola amarela, com números que variam de 1 a 25.

Como receber o prêmio da Mega Millions?

Existem duas maneiras de receber o prêmio principal da Mega Millions. O apostador que faturou a premiação de 1,58 bilhão de dólares pode receber um pagamento imediato de 783,3 milhões de dólares, o que corresponde a R$ 3,8 bilhões.



No entanto, caso prefira, o ganhador poderá receber 30 parcelas anuais de US$ 52,66 milhões (R$ 258 milhões). Nesse caso, o valor da premiação é integral, de US$ 1,58 bilhão. O jornal The Washington Post revelou que há reajuste anual de 5% sobre o valor da premiação.

Cabe salientar que o ganhador da Mega Millions terá que pagar parte do valor da premiação em impostos. Nos Estados Unidos, a Receita considera os prêmios da loteria como renda individual. Por isso, os ganhadores precisam realizar o pagamento de parte do prêmio.

Mega Millions acumulou 31 vezes

O valor da Mega Millions sorteado na terça-feira (8) foi o maior da história. A premiação chegou a essa marca milionária após a loteria acumular 31 vezes. Em suma, quanto mais tempo o prêmio principal acumular, mais alto fica o valor oferecido pela loteria.

Aliás, a última vez que alguém levou o jackpot da Mega Millions foi em abril. Na ocasião, um jogo realizado em Nova York faturou US$ 20 milhões.

No concurso desta terça-feira, outras duas apostas ganharam US$ 7 milhões ao acertarem todas as cinco bolas brancas. Contudo, não conseguiram acertar a bola amarela, o jackpot.

Veja como jogar na Mega Millions?

Os jogos da Mega Millions possuem vários preços, a depender da quantidade de números escolhidos em cada bilhete.

A TheLotter oferece a oportunidade de jogar com uma única linha por um preço de R$ 24,80. Veja como:

Acesse a página da Mega Millions na TheLotter e escolha seus números da sorte: 5 números principais e um número adicional (jackpot). Clique em jogar na parte inferior da tela. Em suma, os representantes locais da TheLotter nos Estados Unidos comprarão o bilhete oficial em seu nome e você poderá vê-lo digitalizado na sua conta pessoal antes do sorteio. Caso você seja o ganhador, pode comemorar, porque a premiação é realizada na íntegra, 100% sem comissões ou descontos! O ganhador será notificado por e-mail ou mensagem de texto.

Se a pessoa ganhar prêmios secundários, poderá ficar tranquila, pois a loteria deposita o dinheiro diretamente na conta bancária online.

Entretanto, caso a pessoa ganhe o jackpot da Mega Millions, terá que viajar para os Estados Unidos para coletar o valor pessoalmente. A saber, a empresa The Lotter afirma que estará a disposição do ganhador para ajudar na viagem!

Também há a opção de jogar em bolão. O apostador pode escolher o bolão com 200 linhas, que custa R$ 66,13, cuja seleção dos números é aleatória. Contudo, há outra opção de bolão, com 56 linhas, que custa R$ 55,55, mas cujas escolhas se refere a números oito vezes mais sistemáticos.

Maiores premiações das loterias mundiais

Os prêmios oferecidos pela Mega Millions são tão elevados quanto os da Powerball, outra modalidade lotérica norte-americana. Os valores não costumam chegar a marcas tão expressivas quanto a do último concurso da Mega Millions. Por isso que a premiação foi a mais elevada da história da loteria.

Confira abaixo os maiores valores da história das loterias americanas:

Powerball – Concurso de 8 de novembro de 2022: 2,04 bilhões de dólares; Powerball – Concurso de 13 de janeiro de 2016: 1,586 bilhão de dólares; Mega Millions – Concurso de 8 de agosto de 2023: 1,58 bilhão de dólares.

Vale destacar que um único jogo, realizado na Califórnia, gabaritou as dezenas sorteadas e faturou sozinho o prêmio de US$ 2,04 bilhões, maior valor da história das loterias. Já a segunda maior premiação, de US$ 1,586 bilhão, teve três vencedores.