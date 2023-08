Impressionante! Banco do Brasil vai REEMBOLSAR clientes em compras no iFood; Entenda!

Quando a exaustão de um longo dia de trabalho bate à porta, ou a pressa da manhã deixa pouco espaço para preocupações com o almoço, não há sensação mais gratificante do que deixar de lado o dilema de decidir o que jantar ou almoçar. É nesses momentos que a conveniência se torna um verdadeiro aliado, e é nesse contexto que entra em cena os aplicativos como o iFood.

Diante das demandas da vida moderna, percebemos o quão valioso é contar com alternativas que facilitem nosso dia a dia. É por isso que estamos entusiasmados em compartilhar uma oportunidade incrível oferecida pelo Banco do Brasil.

Agora, ao realizar compras no iFood, você não apenas garante refeições deliciosas entregues à sua porta, mas também tem a chance de receber dinheiro de volta.

O Banco do Brasil está inovando ao oferecer essa vantagem exclusiva. Imagine a conveniência de receber uma porcentagem do valor gasto em suas compras de volta – é como transformar suas refeições em uma oportunidade de economia!

Portanto, se você busca uma maneira inteligente de simplificar sua rotina, não deixe passar essa oferta.

Experimente a comodidade de escolher sua refeição através do iFood e, ao mesmo tempo, desfrute da vantagem de economizar com o retorno de dinheiro oferecido pelo Banco do Brasil.

Então, se você é cliente do banco e quer aprender como desfrutar das vantagens dessa parceria estratégica, vem com a gente que vamos te ensinar tudo detalhadamente no decorrer do texto.

Entenda melhor sobre o cashback oferecido pelo Banco do Brasil em compras no iFood



O Banco do Brasil acaba de introduzir uma promoção exclusiva, oferecendo uma oportunidade imperdível de economia.

Agora, ao adquirir créditos do iFood através desta promoção, você pode obter um cashback impressionante de até 19%! Sem dúvida, é uma chance que não convém deixar passar.

Nesse sentido, os benefícios dessa oferta são notáveis. Por exemplo, considere comprar um gift card no valor de R$ 100 por apenas R$ 90, garantindo assim um desconto inicial de R$ 10.

Mas as vantagens não param por aí. Além disso, você receberá 10% de cashback sobre o valor pago, o que equivale a um retorno de R$ 9.

Com isso, o montante total que você investiu efetivamente se reduzirá para somente R$ 81. Com esse valor, você terá a capacidade de fazer compras no iFood no valor de R$ 100, o que representa uma economia substancial.

É fundamental notar que, apesar da ausência de um prazo limite declarado para essa campanha, é importante agir rapidamente.

A oferta está sujeita a disponibilidade de estoque, e dada a alta demanda esperada, é altamente recomendável aproveitar essa oportunidade o quanto antes.

Como participar dessa promoção?

Para adquirir seu gift card do iFood de forma conveniente, a melhor opção é através do aplicativo do Banco do Brasil, disponível tanto para Android quanto para iOS.

Essa funcionalidade está localizada na seção de Shopping BB dentro do aplicativo. Após acessá-la, siga os passos abaixo para garantir sua compra com facilidade:

Abra o aplicativo e navegue até a seção de Shopping BB; Dentro dessa seção, procure a categoria de Gift Cards e selecione a opção relacionada ao iFood; Uma vez dentro da página de Gift Cards, escolha o valor desejado, sendo recomendado o card de R$ 100 para aproveitar o desconto aplicado; Prosseguindo, opte por efetuar o pagamento utilizando um cartão de crédito. Lembre-se de que a campanha de cashback está em vigor somente para pagamentos com Ourocard Visa; Caso possua um Ourocard Visa, você estará elegível para usufruir da campanha de cashback ao concluir o pagamento.

No entanto, mesmo que você não possua um Ourocard Visa, há um benefício adicional garantido. Ao realizar a aquisição do gift card do iFood através do aplicativo do Banco do Brasil, você ainda poderá desfrutar de um desconto de 10% sobre o valor.

Dessa forma, independentemente de possuir o cartão específico ou não, você poderá aproveitar os benefícios oferecidos ao comprar seu gift card do iFood diretamente pelo app do Banco do Brasil.

Isso proporciona comodidade, descontos e vantagens em suas futuras refeições pelo aplicativo.