Incentivo à produção de arroz reúne representantes do Grupo Coringa e da Prefeitura de Penedo com agricultores da região da Ponta Mofina

O Grupo Coringa está precisando de arroz para aumentar sua produção e Penedo tem condições de fornecer grãos de qualidade para a indústria localizada em Arapiraca e uma das maiores de Alagoas.

O interesse da empresa em investir na zona rural penedense trouxe diretores e técnicos do empreendimento até a região da Ponta Mofina. Na tarde desta quarta-feira, 16, eles apresentaram aos produtores rurais o plano de trabalho que viabiliza a retomada da rizicultura na área que já foi polo produtor de arroz de excelente qualidade.

“Nós tivemos uma reunião com o prefeito Ronaldo Lopes e ele nos mostrou a situação de Penedo e do Baixo São Francisco, onde os produtores de arroz deixaram de produzir porque houve uma série de problemas”, explica o empresário José Levino sobre a articulação iniciada pelo gestor penedense com o Grupo Coringa.

“E realmente nós encontramos grandes possibilidades aqui para fazer uma parceria com os produtores da região e isso é bom para o município porque vai gerar emprego e renda”, acrescenta Levino sobre a atuação conjunto com pequenos e médios produtores.

Na prática, o Grupo Coringa se compromete em fornecer semente, fertilizante, assistência técnica e transporte da carga, fazendo a compra direta ao fornecedor, reduzindo custos e aumentando o lucro para ambos, empresa e colaborador.

A exposição também foi acompanhada pelo Prefeito Ronaldo Lopes, o Presidente da Câmara Municipal de Penedo, vereador Messias da Filó; os gestores das pastas de Meio Ambiente (Irmão João) e de serviços públicos (Ivo Costa), equipe técnica da Emater e da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada).

“Como nós temos certeza sobre a potencialidade da Ponta Mofina, da Embrapa e Ilha das Canas para produzir arroz, não temos dúvida que este é o melhor momento para os produtores voltarem para essa cultura que já foi a base da economia dessa região e também muito importante para Penedo e todo Baixo São Francisco”, afirma Ronaldo Lopes.

Durante cerca de duas horas, aspectos da proposta do Grupo Coringa e questionamentos dos produtores foram debatidos, inclusive os problemas do Projeto Marituba, perímetro irrigado da Codevasf com 330 lotes de terra.

Como a solução para o melhor aproveitamento dessa área depende de investimentos e especialmente de articulação política, Ronaldo Lopes e José Levino colocam-se à disposição para intermediar as soluções.

“Nós também temos amizade políticos, governador, senador, deputado e para o produtor ser bem assistido, tem que estar todo mundo unido, nós, o prefeito e as autoridades competentes”, resume Zé Levino, sem arrodeios.

Com seu estilo direto, ele destaca as condições positivas da parceria. “Vai ser muito bom pra Penedo, para os produtores e para a nossa empresa que é próxima daqui. Hoje, a gente compra arroz do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraguai, e se esta região produzir, nós temos condições de receber tudo e talvez ainda precise ir buscar em outros lugares”, explica um dos proprietários da indústria arapiraquense que já está adquirindo arroz cultivado nos municípios do Baixo São Francisco sergipano.

Atualmente, a produção de um quilo de arroz Coringa branco, tipo 1, varia de 200 a 300 mil unidades por mês e a indústria arapiraquense tem capacidade para alcançar um milhão/mês, sem contar com o processamento e comércio de flocos de arroz. Só falta matéria-prima para atender a demanda que é crescente, afirma Zé Levino.

Produção Secom PMP

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves