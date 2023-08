Inep aplica hoje (27) provas do Encceja 2023 para mais de 1 milhão de inscritos

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realiza neste domingo, dia 27 de agosto, a aplicação das provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023.

A aplicação acontecerá em dois turnos, das 9h às 13h, e das 15h30 às 20h30. O Inep espera, ao todo, 1.106.146 milhão de estudantes para as provas.

De acordo com o cronograma do Inep, no período da manhã, a abertura dos portões será às 8h e o fechamento, impreterivelmente, às 8h45 (horário de Brasília). No turno da tarde, a abertura dos portões de acesso aos locais de prova está marcada para as 14h30, com fechamento às 15h15.

Conforme indicado no edital, haverá locais de prova em todas as unidades federativas do Brasil e no Distrito Federal. Os participantes podem conferir onde realizarão o exame através do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), disponível no site do Encceja.

Provas do Encceja 2023

Conforme estabelecido no edital do Encceja 2023, as provas aplicadas pelo Inep contarão com um total de 120 questões objetivas de múltipla escolha divididas entre quatro provas. O órgão aplicará também uma prova de redação.

O conteúdo das provas varia de acordo com o nível de certificação buscado pelo participante: Ensino Fundamental ou Ensino Médio. O edital estabelece ainda que as avaliações terão a seguinte composição:

Ensino Fundamental



Manhã (9 às 13h) : Ciências Naturais: 30 questões sobre ciências; Matemática: 30 questões sobre matemática.

: Tarde (15h30 às 20h30) : Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (inglês ou Espanhol), Artes, Educação Física (30 questões), e Redação; História e Geografia: 30 questões sobre História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

:

Ensino Médio

Manhã (9 às 13h) : Ciências da Natureza e suas tecnologias: 30 questões de Química, Física e Biologia; Matemática e suas tecnologias: 30 questões de Matemática.

: Tarde (15h30 às 20h30) : Linguagens, Códigos suas tecnologias e Redação: 30 questões de Língua Portuguesa com redação, Inglês, Espanhol, Artes e Educação Física e uma Redação. Ciências Humanas e suas tecnologias: 30 questões de História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

:

Orientações para as provas

De acordo com as orientações do Inep, os participantes devem chegar aos locais de prova com antecedência mínima de uma hora do início da aplicação. Não será permitido o acesso aos locais de prova após o horário de fechamento dos portões.

Para ter o acesso liberado, os candidatos deverão apresentar documento de identificação com foto. Não é obrigatório apresentar o Cartão de Confirmação de Inscrição, mas o Inep recomenda que os candidatos portem o documento pois nele estão contidas informações como endereço e horários das provas.

Para responder as provas do Encceja 2023, será necessário levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Sobre o Encceja 2023

As inscrições para o Encceja 2023 foram recebidas entre os dias 22 de maio e 2 de junho. De acordo com o edital, a inscrição no exame é gratuita e voluntária.

Conforme as regras do MEC, puderam se inscrever para a certificação de nível fundamental os estudantes que tenham, no mínimo, 15 anos completos na data do exame. Já para a inscrição para o ensino médio, a idade mínima exigida pelo MEC é de 18 anos.

Para obter a aprovação no exame, o participante precisa obter uma pontuação igual ou superior a 100 pontos nas provas objetivas e obter pelo menos 5 pontos na prova de redação.

A divulgação do resultado do exame está prevista para o dia 22 de dezembro. Com os resultados do Encceja, os participantes podem obter certificação de conclusão de Ensino Fundamental ou Médio. É também possível obter uma Declaração Parcial de Proficiência com o desempenho no exame.