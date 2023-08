Inep aplicará provas em 27 de agosto; veja horários e o que levar

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realiza no próximo domingo, dia 27 de agosto, a aplicação das provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023.

Desse modo, os estudantes com inscrições homologadas devem se atentar às regras e orientações do órgão para o dia das provas. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), são esperados cerca de 1 milhão de estudantes no dia da prova.

O Encceja é um exame promovido pelo governo federal, através do MEC. Através do exame, os jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade regular possam obter o certificado de conclusão. Desse modo, a participação é gratuita e voluntária.

Se você é um dos inscritos no Encceja 2023 e vai fazer as provas no próximo fim de semana, confira a seguir todas as informações e orientações do Inep para se preparar para a aplicação.

Informações sobre as provas do Encceja 2023

Como mencionado acima, a aplicação das provas do Encceja 2023 acontecerão no dia 27 de agosto (domingo), em dois turnos (manhã e tarde). De acordo com o edital do exame, haverá locais de prova em todas as unidades federativas do Brasil e no Distrito Federal.

A avaliação contará com 120 questões objetivas de múltipla escolha sobre conteúdos das disciplinas referentes ao ensino fundamental ou médio, a depender da certificação pretendida pelo candidato. Além das provas objetivas, o Inep aplicará provas de redação sobre tema da atualidade.

No período da manhã, o Inep aplicará as Provas de Ciências Naturais e Matemática. À tarde, os candidatos farão as Provas de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Desse modo, serão 30 questões sobre cada área.

A redação também será aplicada no período da tarde. Os candidatos deverão produzir um texto dissertativo-argumentativo em Língua Portuguesa sobre o tema apresentado.



Você também pode gostar:

Horários e locais de prova

O Inep já liberou a consulta ao Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), que apresenta o local de prova, horários e também outros dados como as informações de identificação do candidato, informações sobre atendimento especializado (se for o caso), nível de certificação pretendido (fundamental ou médio) e opção de língua estrangeira.

Para conferir o CCI, basta fazer login no site do Encceja com as credenciais do gov.br. De acordo com o Inep, não é obrigatório apresentar o documento.

No período da manhã, a aplicação terá duração de quatro horas, enquanto no período da tarde os estudantes terão cinco horas para responder a prova. Confira a seguir os horários estabelecidos no edital:

Período da manhã: Abertura dos portões: 8h Fechamento dos portões: 8h45 Início das provas: 9h Término das provas: 13h

Período da tarde: Abertura dos portões: 14h30 Fechamento dos portões: 15h15 Início das provas: 15h30 Término das provas: 20h30



O que levar no dia prova?

De acordo com o Inep, para ter acesso aos locais de prova é obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto. Serão aceitas as carteiras de identidade emitidas pelas Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Federal e pelo Ministério da Justiça, no caso de estrangeiros, inclusive refugiados. Também são aceitas a Carteira de Trabalho e a CNH.

Além disso, para responder o exame, os participantes devem levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente.

O edital estabelece ainda que não é permitido portar lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borrachas ou quaisquer dispositivos eletrônicos. Os candidatos podem levar água e lanche.

Resultado do Encceja 2023

A divulgação do resultado do exame está prevista para o dia 22 de dezembro. Com os resultados do Encceja, os participantes podem obter certificação de conclusão de Ensino Fundamental ou Médio e Declaração Parcial de Proficiência.