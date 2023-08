Inep divulga cartilhas do participante do ENCCEJA 2023

As cartilhas do participante referentes ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023 foram divulgadas pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) nesta quinta-feira, dia 10 de agosto.

A autarquia federal divulgou dois materiais, sendo um referente ao Ensino Médio e outro referente ao Ensino Fundamental, as duas modalidade do exame. Para consultar as cartilhas os participantes do Encceja 2023 devem acessar a página do Encceja, no site do Inep, e clicar em “Outros Documentos”.

O objetivo das cartilhas é ajudar os participantes a entenderem o exame e seu sistema de pontuação, para que assim os estudantes tenham mais chance de obter aprovação.

Além de um breve resumo sobre o exame, as cartilhas também apresentam os números do Encceja, explicações sobre a correção da redação, bem como as situações que levam à nota zero. Desse modo, os dois materiais apresentam, em cada capítulo, um dos critérios avaliativos da prova de redação do Encceja, de modo a permitir que o participante conheça o funcionamento do processo avaliativo da redação, e explicam as competências avaliadas na dissertação.

Para a prova do ensino fundamental são avaliadas quatro competências, enquanto a prova de redação do ensino médio conta com a avaliação de cinco competências. Nos materiais, o Inep disponibiliza também exemplos de boas redações.

Encceja 2o23

O Inep recebeu as inscrições para o Encceja 2023 no período de 22 de maio e 2 de junho deste ano. De acordo com o órgão, ao todo, o Encceja 2023 recebeu 1.104.146 milhões de inscrições. A maioria dos inscritos busca certificação de Ensino Médio.

A participação no Encceja é gratuita e voluntária. O exame permite que jovens e adultos que não concluíram a sua educação formal básica na idade escolar adequada obtenham certificação de nível fundamental ou médio. Conforme as regras do MEC, a idade mínima para buscar a certificação do ensino fundamental é de 15 anos completos na data da prova. Para o ensino médio, a idade mínima exigida pela pasta é de 18 anos completos na data de aplicação do exame.

Provas do Encceja 2023



De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Encceja 2023 está marcada para o dia 27 de agosto de 2023. A aplicação acontecerá em dois turnos, no período das 9h às 13h e das 15h30 às 20h30 (horário oficial de Brasília), com locais de prova em todas as regiões do país.

No período da manhã, a abertura dos portões de acesso aos locais de prova será às 8h, com fechamento às 8h45. Já no período da tarde, a abertura dos portões será às 14h30, com fechamento às 15h15. O Inep vai aplicar provas compostas por 120 questões objetivas e uma prova de redação em Língua Portuguesa, distribuídas da seguinte forma:

Ensino Fundamental: Manhã (das 9h às 13h) : 30 questões de Ciências Naturais e 30 questões de Matemática; Tarde (das 15h30 às 20h30) : Provas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física; História e Geografia; sendo 30 questões de cada área; e Redação.

Ensino Médio: Manhã (das 9h às 13h) : Provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias, sendo questões 30 de cada área; Tarde (das 15h30 às 20h30) : Provas de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias, sendo 30 questões de cada área; e Redação.



Resultados

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado do Encceja 2023 está prevista para o dia 22 de dezembro de 2023. Para obter aprovação no Encceja, o candidato precisa alcançar a nota mínima de 100 pontos em cada prova, além de tirar 5 na redação.

