Inep divulga gabarito da 1ª fase

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já liberou o gabarito da prova referente à 1ª etapa do Exame de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023/2.

Os participantes já podem consultar as respostas oficiais preliminares através da página do exame. Confira aqui.

De acordo com o cronograma do Inep, os interessado em contestar os gabaritos preliminares poderão interpor recursos até o dia 14 de agosto, próxima segunda-feira. Após a análise dos recursos, o órgão deve divulgar gabarito definitivo das provas da 1ª etapa no dia 8 de setembro.

Resultado da 1ª etapa

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado definitivo da 1ª etapa está prevista para o dia 2 de outubro de 2023.

De acordo com o Inep, os participantes devem obter, no mínimo, 101,173 pontos de um total de 150 pontos possíveis para obterem aprovação. Com base na metodologia adotada pelo Inep, a nota de corte representa 67,45% dos pontos totais da prova. Apenas os aprovados nesta 1ª etapa poderão participar da 2ª etapa do Revalida 2023/2.

Como foi a 1ª etapa?

O Inep aplicou as provas da 1ª etapa do Revalida 2023/2 no dia 6 de agosto de 2023. Conforme indicado no edital, a avaliação teórica abarcará conteúdos de Clínica médica, Cirurgia geral, Pediatria, Ginecologia e obstetrícia e Medicina da família e comunidade.

Os participantes responderam a uma prova objetiva com 100 questões (P1) e uma prova discursiva com 5 questões (P2). A aplicação das provas aconteceu em dois turnos, das 8h às 13h, e das 15h30 às 19h30.



Houve locais de prova nas seguintes capitais: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Os participantes puderam escolher no momento da inscrição a cidade para realização da prova.

Sobre o Revalida

O Revalida é um exame nacional realizado pelo Governo Federal através do MEC para a revalidação de diplomas. O exame é obrigatório para profissionais de Medicina que obtiveram diploma de graduação fora do Brasil, mas que desejam exercer a profissão no país.

O Inep avalia os candidatos através de provas aplicadas em duas etapas, sendo uma teórica e outra prática. Nesse sentido, as pessoas que fizeram o curso Medicina e obtiveram diploma fora do Brasil só podem exercer a profissão no país após obter aprovação nas duas etapas do exame e após revalidar o diploma junto a uma universidade brasileira.

De acordo com a Assessoria de Comunicação Social do MEC, para as provas do exame, “as referências são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional”.

2ª etapa

A 2ª etapa é a etapa prática, exclusiva para os aprovados na 1ª etapa do exame. A avaliação da 2ª etapa também conta com um conjunto de dez estações dentro de cinco áreas da Medicina: Clínica médica; Cirurgia geral; Pediatria; Ginecologia e obstetrícia; e Medicina da família e comunidade.

Assim, a prova apresenta situações-problema e estudos de casos que exigem a investigação de história clínica, interpretação de exames, formulação de hipóteses diagnósticas e a demonstração de procedimentos médicos.

O Inep deve divulgar em breve o edital de abertura com o cronograma completo referente à 2ª etapa do Revalida 2023/2. Após o período de inscrição, o Inep divulgará também a nota de corte.

Na 2ª fase, os locais de prova serão em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Haverá um limite de inscrições para cada cidade.

