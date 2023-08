Inep divulga locais de prova do ENCCEJA 2023

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou nesta segunda-feira, dia 14 de agosto, os locais de prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023. O inscritos já podem consultar onde realizarão o exame através do Cartão de Confirmação de Inscrição.

Para conferir o Cartão de Confirmação de Inscrição, os participantes devem acessar a página do Encceja e fazer login com as credenciais da plataforma gov.br.

Conforme estabelecido nos editais do Encceja 2023, a aplicação das provas acontecerá em todo o Brasil. Confira aqui a lista completa de municípios nos quais haverá locais de prova.

Além de informar o local de aplicação da prova, o cartão de confirmação informa o número de inscrição e outras informações como data e horário do exame. O documento também apresenta orientações para a realização do exame, bem como se o participante deve ser tratado pelo nome social ou se precisa de atendimento especializado, caso a solicitação tenha sido feita e aprovada.

Embora não seja obrigatório, o Inep orienta que o participante leve o cartão no dia da prova. Para ter acesso ao local de prova, é obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto.

Encceja 2023: Provas

De acordo com o cronograma do Inep, a aplicação das provas do Encceja 2023 estão marcadas para o dia 27 de agosto de 2023. Os participantes farão as provas em dois turnos. No período da manhã, a aplicação será das 9h às 13h, enquanto à tarde a aplicação será das 15h30 às 20h30.

Conforme as orientações do Inep, no dia do exame os estudantes devem comparecer ao local de prova com antecedência, pois não será permitida a entrada de participantes após o fechamento dos portões.

No período da manhã, a abertura dos portões de acesso aos locais de prova será às 8h, com fechamento às 8h45. Já no período da tarde, a abertura dos portões será às 14h30, com fechamento às 15h15.

Além de apresentar documento de identificação, os estudantes devem levar caneta de tinta na cor preta, fabricada em material transparente.



Você também pode gostar:

Composição das provas

Conforme indicado no edital, ao todo, os candidatos responderão a 120 questões objetivas e uma prova de redação em Língua Portuguesa, com a seguinte distribuição:

Ensino Fundamental Matutino : Provas de Ciências Naturais e Matemática, com 60 questões, sendo 30 de cada área; Vespertino : Provas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física; História e Geografia; com 60 questões, sendo 30 questões de cada área; e Redação.

Ensino Médio Matutino : Provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias, com 60 questões, sendo 30 de cada área; Vespertino : Provas de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; com 60 questões, sendo 30 questões de cada área, e Redação.



O edital do Encceja 2023 indica ainda que, no período da manhã, a aplicação terá duração de 4 horas, enquanto no período da tarde a duração será de 5 horas.

Resultado

De acordo com o cronograma do Inep, a publicação do resultado do Encceja 2023 está prevista para o dia 22 de dezembro de 2023.

Para obter aprovação no Encceja, obtendo seu certificado, o candidato precisa alcançar a nota mínima de 100 pontos em cada prova, além de tirar 5 pontos na prova de redação. O resultado obtido no exame pode ser usado para obter Certificação de Conclusão de Ensino Fundamental ou Médio ou para obter Declaração Parcial de Proficiência.

Dados do Encceja 2023

O Inep recebeu as inscrições para o Encceja 2023 no período de 22 de maio a 6 de junho. Segundo os dados do órgão o Encceja 2023 recebeu 1.104.146 milhões de inscrições. A maioria dos inscritos fará a avaliação do ensino médio: 910.574 (82,47%). Os demais 93.572 inscritos (17,53%) buscam a certificação do ensino fundamental.

Leia também Inep divulga as cartilhas do participante do ENCCEJA 2023 para ensino fundamental e médio; saiba mais.