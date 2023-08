INEP divulga resultado de inscrições para trabalhar no ENEM 2023

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou nesta terça-feira, dia 22 de agosto, o resultado das inscrições para trabalhar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Caberá a interposição de recursos contra as inscrições indeferidas.

Desse modo, já é possível consultar a lista dos profissionais aptos a realizarem a capacitação para compor a Rede Nacional de Certificadores (RNC) do Enem. Os candidatos poderão acompanhar o status da inscrição e a convocação para o treinamento através da Página de Acompanhamento do RNC.

Somente servidores públicos do Poder Executivo Federal e os professores das redes públicas de ensino estaduais e municipais puderam se inscrever para compor a RNC. Em ambos os casos, os profissionais devem estar em exercício no ano de aplicação da prova, ou seja, em 2023.

Além disso, para compor o RNC do Enem, os candidatos devem ter ensino médio como formação mínima e não é permitida a inscrição de quem possui cônjuge, companheiro ou quaisquer parentes de até terceiro grau inscritos no exame.

Como funciona o trabalho do certificador no Enem?

Os certificadores são os profissionais responsáveis por garantir a correta aplicação das provas do exame nacional. Nesse sentido, são os certificadores que recepcionam os estudantes, recebem e abrem os malotes das provas e supervisionam a aplicação do teste.

Além disso, os certificadores têm diversas outras atribuições. De acordo com o Inep, os profissionais também aplicam as provas, registram os dados da aplicação em sistema eletrônico e informam ao Inep possíveis inconsistências observadas na aplicação do exame.

Em resumo, o certificador deve verificar e certificar in loco os procedimentos de aplicação do Enem, tais como:

Entrega, guarda e abertura dos malotes com os cadernos de questões;

Chegada, capacitação e atuação dos integrantes da equipe de aplicação nos dias do exame;

Abertura e fechamento dos portões do local de provas, bem como início e encerramento das provas nos horários estabelecidos;

Devolução de Cartões-Resposta, Folhas de Redação e material administrativo, dentro dos malotes;

Utilização de sala extra;

Identificação dos participantes;

Substituição de provas e Cartões-Resposta.



Você também pode gostar:

Curso de capacitação

Conforme as orientações do Inep, os profissionais com inscrições confirmadas deverão realizar uma capacitação a distância promovida pelo órgão para a atuação no exame. Desse modo, estão aptos a trabalhar no Enem somente aqueles que forem aprovados com um rendimento de, no mínimo, 70% na capacitação.

No entanto, nem todos os capacitados serão convocados para atuar no exame. Além disso, o Inep poderá chamar os capacitados para atuar em apenas um dia ou nos dois dia de aplicação do Enem. Portanto, os certificadores capacitados devem estar disponíveis para trabalhar nos dias.

Enem 2023: Provas

As inscrições para participar do Enem 2023 já foram recebidas pelo Inep. Cerca de 4 milhões de estudantes se inscreveram no exame. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas acontecerá nos dias 5 e 12 de novembro, com locais de prova em todos os estados do Brasil.

A distribuição das provas nos dois dias de aplicação é a seguinte:

5 de novembro (1º dia de prova) : Linguagens, Códigos e suas Tecnologia e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias;

: Linguagens, Códigos e suas Tecnologia e Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias; 12 de novembro (2º dia de prova): Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Os portões de acesso serão abertos às 12h e fechados às 13h. O início da aplicação das provas está marcado para as 13h30 (horário de Brasília). Para mais informações, acesse oedital do Enem 2023 na íntegra.