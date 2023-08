Inep divulga resultado preliminar da segunda etapa do exame

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou recentemente os resultados preliminares da segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023/1.

Este artigo fornece uma análise detalhada desses resultados.

Como acessar os resultados?

Os resultados podem ser consultados através do Sistema Revalida.

Sobre a segunda etapa do exame

A segunda etapa do exame é dividida em 10 estações, que são completadas durante dois dias de aplicação. Durante essa etapa, os participantes realizam tarefas específicas.

As tarefas podem incluir:

Investigação de história clínica;

Interpretação de exames;

Formulação de hipóteses diagnósticas;

Demonstração de procedimentos médicos;

Aconselhamento a pacientes ou familiares.

Quando e onde as provas foram aplicadas?



Estas provas foram aplicadas em 10 cidades brasileiras nos dias 24 e 25 de Junho.

As cidades são:

Belo Horizonte; Brasília; Curitiba; Florianópolis; Goiânia; Manaus; Porto Alegre; Salvador; São Luís; Uberlândia (MG).

Mais sobre o exame REVALIDA

O exame REVALIDA é composto por duas etapas: teórica e prática. No que se refere as áreas de estudo abordadas no exame, são interdisciplinares e englobam as cinco principais áreas da medicina:

Clínica médica; Cirurgia; Ginecologia e obstetrícia; Pediatria; Medicina da família e comunidade (saúde coletiva).

Objetivos do exame

O principal objetivo do exame é avaliar as habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional, de acordo com os princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

O REVALIDA é uma importante ferramenta para garantir que os médicos formados no exterior possam exercer sua profissão no Brasil de acordo com os padrões e necessidades do SUS.

Neste sentido, a preparação para o exame requer estudo intensivo e abrangente nas áreas mencionadas anteriormente. Além disso, a familiarização com o formato e as expectativas do exame é essencial.

Futuro do exame REVALIDA

Com a crescente globalização da educação médica, o exame REVALIDA continuará a ser uma parte crucial do sistema de saúde brasileiro.

Os resultados preliminares do REVALIDA 2023/1 são um passo importante para os médicos formados no exterior que desejam exercer sua profissão no Brasil. Através do exame, eles podem demonstrar sua competência e preparação para atender às necessidades do SUS.

Enem 2023

O Enem 2023 é um tema de grande interesse para muitos estudantes brasileiros. Neste artigo, traremos todas as informações relevantes e atualizadas sobre o exame. Vamos abordar aspectos como datas importantes, isenção de taxa, inscrições e muito mais.

O cronograma é um dos aspectos mais importantes quando se trata do Enem. Ele informa as datas de inscrição, realização das provas e divulgação dos resultados.

Datas importantes

Para o Enem 2023, as datas são as seguintes:

Período de inscrição: de 5 a 16 de junho

Atendimento especializado e nome social: de 5 a 16 de junho

Solicitações de isenção de taxa: de 17 a 28 de abril

Divulgação do resultado das solicitações de isenção: 8 de maio

Prazo para recursos das solicitações de isenção: de 8 a 12 de maio

Resultado final da isenção: 19 de maio

Realização das provas: 5 e 12 de novembro

Publicação dos gabaritos: 24 de novembro

Resultado final: 16 de janeiro de 2024

Estrutura das provas

As provas do Enem 2023 serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. Elas seguirão o mesmo formato das edições anteriores.

Primeiro dia (05/11)

Os candidatos farão a redação, 45 questões de Linguagens e Códigos e 45 questões de Ciências Humanas.

Segundo dia (12/11)

Os candidatos responderão a 45 questões de Ciências da Natureza e 45 questões de Matemática.

Em ambos os dias, os portões dos locais de prova fecham às 13h, e o exame começa às 13h30. No primeiro dia, a duração é de cinco horas e meia e, no segundo, de cinco horas.

Conteúdos para estudar para o Enem 2023

O conteúdo das provas seguirá a Matriz de Referência do Enem, que é a mesma desde 2009. Esta matriz só deve mudar a partir do Enem 2024, quando todas as escolas já terão se adequado ao Novo Ensino Médio.

Para se preparar adequadamente para o Enem, é essencial começar a estudar com antecedência e se familiarizar com a Matriz de Referência. Ela é extensa e abrange diversos temas, que podem ser melhor compreendidos com o auxílio de um plano de estudo para o Enem.

Recursos para o estudo para o Enem 2023

Existem várias ferramentas disponíveis para ajudar os estudantes a se prepararem para o Enem 2023. Alguns exemplos incluem: