Inep libera resultado preliminar da 2ª etapa

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já divulgou o resultado preliminar da 2ª etapa referente ao Exame de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023/1. Desse modo, os participantes já podem conferir o desempenho preliminar através do Sistema Revalida.

De acordo com o cronograma da 2ª etapa, os participantes interessados poderão contestar o resultado preliminar até o dia 30 de agosto. A interposição de recursos deve ser feita de forma virtual, exclusivamente por meio do site do Revalida.

Após a análise dos recursos, o Inep divulgará no dia 29 de de setembro o resultado final da 2ª etapa do Revalida 2023/1. Na mesma data o órgão deve liberar as respostas aos recursos interpostos. Os candidatos aprovados dentro do nota de corte poderão continuar o processo de revalidação do diploma junto de uma universidade parceira. A indicação da universidade deverá ser feita a partir do dia 30 de setembro.

O Inep já divulgou a nota de corte. De acordo com o Instituto, para 2ª etapa do Revalida 2023/1, a nota de corte está fixada em 60,722 pontos. O padrão de respostas dessa fase também já está disponível no site do Revalida.

2ª etapa do Revalida

O Inep aplicou as provas da 2ª etapa nos dias 24 e 25 de junho. A 2ª etapa consiste na fase prática do exame de revalidação. Conforme estabelecido no edital, houve locais de prova em dez cidades brasileiras: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), São Luís e Uberlândia (MG).

Em nota, o Inep informou que a 2ª etapa do exame conta com um conjunto de dez estações, percorridas ao longo dos dois dias de aplicação. “Os participantes realizam tarefas específicas, que podem incluir investigação de história clínica, interpretação de exames, formulação de hipóteses diagnósticas, demonstração de procedimentos médicos, aconselhamento a pacientes ou familiares.”

Nesse sentido, a estrutura da prova de habilidades clínicas contou com um conjunto de dez estações dentro de cinco áreas da Medicina:



Clínica médica;

Cirurgia geral;

Pediatria;

Ginecologia e obstetrícia;

Medicina da família e comunidade.

Nesse sentido, a avaliação apresentou situações-problema e estudos de casos que exigem a investigação de história clínica, interpretação de exames, formulação de hipóteses diagnósticas, demonstração de procedimentos médicos e o aconselhamento a pacientes ou familiares nessas cinco áreas.

De acordo com o edital, as referências para as provas os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária.

Sobre o Revalida

O Revalida é um exame de caráter obrigatório para brasileiros ou estrangeiros que cursaram Medicina em instituições de ensino superior estrangeiras. Nesse sentido, as pessoas que fizeram o curso Medicina e obtiveram diploma fora do Brasil só podem exercer a profissão no país após obter aprovação nas duas etapas do exame e revalidar o diploma junto a uma universidade brasileira.

O exame é composto por duas etapas, sendo a primeira teórica e a segunda de caráter prático. A aprovação nas duas etapas é um demonstrativo da competência técnica (teórica e prática) do médico graduado para o exercício profissional.

A 1ª etapa do Revalida 2023/1 aconteceu no dia 5 de março de 2023, com locais de prova em oito capitais brasileiras. O exame da 1ª etapa contou com uma prova objetiva com 100 questões (P1) e uma prova discursiva com 5 questões (P2).

O exame avalia as habilidades, as competências e os conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

Acesse o edital da 2ª etapa na íntegra para mais informações.

