Inmet emite COMUNICADO sobre CHUVAS e preocupa brasileiros. Confira

Confira a previsão detalhada de chuva para o Brasil nos próximos dez dias, abrangendo as regiões do Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Além disso, veja o mapa de precipitação para esse período, destacando as áreas que devem receber os maiores volumes de água.

Previsão do tempo: tendência de chuva para os próximos dias

De acordo com as projeções meteorológicas, é esperado que as regiões Sul e Norte do Brasil sejam as mais afetadas pelas chuvas nos próximos dez dias. Apesar disso, o destaque nesse período estará no Sudeste e Centro-Oeste, regiões que normalmente enfrentam o auge da estação seca entre agosto e setembro. Em suma, essa mudança ocorre devido à atuação de uma frente fria.

Projeção por região do país

Conforme informações do MetSul, o mapa meteorológico europeu mostra a projeção de chuva para os próximos dez dias. Assim, apontando os maiores volumes nas áreas do Sul, Norte e litoral nordestino do Brasil.

A Região Norte deixa o período mais chuvoso do ano, conhecido como “inverno amazônico”, que ocorre entre dezembro e meados de maio, responsável por concentrar cerca de 60% a 70% da precipitação anual. Entretanto, uma parte da região já começa a enfrentar a seca devido ao fenômeno El Niño.

Chuva no Norte do Brasil

Apesar da redução nos volumes de chuva em grande parte da Região Norte, ainda haverá precipitações. Assim, os maiores acumulados estão previstos para os estados do Amazonas e Roraima. Enquanto o Amapá e o Norte do Pará devem apresentar uma acentuada redução nas chuvas.

Nordeste com chuvas escassas no interior

Na Região Nordeste, a chuva será escassa nas áreas mais interiores, como no Agreste. Por outro lado, espera-se concentração de chuvas em setores da costa e da zona da Mata. Desse modo, com destaque para o litoral da Bahia e entre Alagoas e Pernambuco, como é comum nessa época do ano.



Centro-Oeste com tempo seco, mas mudanças à vista

A maior parte do Centro-Oeste do Brasil terá um período de tempo muito seco nos próximos dez dias, característico do inverno, que é a estação seca nessa região. Entretanto, haverá uma mudança climática com a chegada de uma frente fria.

Desse modo, prevê-se que a chuva retorne em algumas áreas do Mato Grosso do Sul e do Oeste do Mato Grosso e Sul de Goiás, por volta dos dias 8 e 9 de agosto. Também é esperado que a chuva volte após um longo período seco em algumas áreas do interior de São Paulo, onde o ar tem sido muito seco e quente. Assim, essa mudança deve ocorrer por volta do dia 9 de agosto, com volumes mais significativos de chuva em algumas regiões do Sul e Leste paulista.

Chuvas na Região Sul

A Região Sul do Brasil não deve ter altos volumes de chuva na maioria das localidades nos próximos dez dias. No entanto, os três estados da região (Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul) receberão chuvas durante esse período.

Os maiores volumes são esperados para a segunda semana do mês em Santa Catarina e no Paraná, com acumulados considerados altos para essa época do ano. No Rio Grande do Sul, as chuvas não devem ser expressivas na primeira semana de agosto, mas estão previstas para se intensificarem na semana seguinte, com a atuação de uma frente fria.

Chuvas e tempo seco nos próximos dez dias

Com base nas projeções meteorológicas, os próximos dez dias trarão chuvas intensas no Sul e Norte do Brasil, com destaque para a Região Sudeste e Centro-Oeste, que normalmente enfrentam a estação seca.

A Região Nordeste terá chuvas escassas no interior e maior concentração na costa e zona da Mata. Já o Centro-Oeste, apesar do tempo seco, verá mudanças com a chegada de uma frente fria.

De modo geral, a Região Sul terá chuvas moderadas, com volumes mais altos na segunda semana do mês. É importante acompanhar as atualizações meteorológicas para estar preparado para as mudanças climáticas previstas.