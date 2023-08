Inmetro terá novo concurso em outubro

De acordo com a coordenação do Inmetro, um novo edital de concurso público deve sair em outubro deste ano. Assim, a previsão é de que o certame conte com a oferta de 100 vagas, sendo a grande maioria das oportunidades para o estado do Rio de Janeiro.

O vice-presidente e atual ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin falou sobre o assunto. Segundo ele, então, os novos servidores deverão auxiliar para que ocorra um aumento do processo de fiscalização dos produtos.

Além disso, a pasta também obteve a autorização para abrir um novo concurso público ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi).

O Ministério da Gestão e Inovação anunciou anteriormente a liberação do total de 4.436 cargos efetivos em 20 órgãos do Governo Federal.

Recentemente, o atual presidente da Associação dos Servidores do Inmetro (Asmetro), Sérgio Ballerini, comentou sobre as áreas de atuação do próximo concurso do órgão. Desse modo, de acordo com Ballerini, uma reunião foi na última quarta-feira, 23 de agosto, com a comissão do certame, que já se encontra formada.

O presidente da associação comentou sobre o próximo edital ao Inmetro, que deve sair em outubro. Assim, espera-se que a seleção da banca organizadora do processo seletivo ocorra até o mês de setembro.

Até o momento, o projeto básico do novo concurso vem sendo organizado. Segundo a portaria, o Inmetro possui até o dia 13 de dezembro para publicar o edital oficial da seleção.

Quais serão as vagas?



A liberação do Governo Federal vem por meio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, visto que é a pasta responsável pela análise e liberação de editais públicos federais.

Assim, esta conta com a oferta de 100 vagas para a autarquia. Sendo deste número, 40 oportunidades para o posto de analista executivo e outras 60 para a função de pesquisador.

Ademais, outro ponto importante que o órgão divulgou é de que a maioria das vagas serão para o estado do Rio de Janeiro. Para esta lotação são aproximadamente 80% das 100 vagas totais. A sede do órgão no Rio de Janeiro fica no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Contudo, outras cidades também deverão ter vagas, como é o caso de Goiânia, Porto Alegre e Brasília.

Segundo informações no Portal da Transparência, a remuneração de um servidor do Inmetro consiste no Vencimento Básico junto da Gratificação pela Qualidade do Desempenho no Inmetro (GQDI).

A Retribuição por Titulação (RT), no entanto, varia de acordo com o nível de especialização individual do servidor, como no caso de cursos complementares, Mestrado ou Doutorado.

Dessa forma, o salário inicial de um ocupante dos cargos de Analista ou Pesquisador pode variar entre R$ 9.674,31, sem retribuição por titulação, a até R$ 10.852,31, já com o acréscimo referente ao Doutorado.

Ademais, o servidor da instituição ainda possui acesso ao recebimento de um auxílio alimentação no valor de R$ 658.

Ao final da carreira, o servidor poderá receber uma remuneração de até R$ 17.769,43, chegando a categoria classe A, padrão III.

Concurso poderá ter cadastro de reserva

Ballerini também comentou sobre a possibilidade do novo concurso do Inmetro contar com vagas para a formação de cadastro de reserva. Nesse sentido, o presidente da Asmetro acredita que a oferta de 100 vagas se trata de um número baixo. Isto é, de forma que não deve atender as necessidades do órgão, que apresenta cerca de 700 cargos sem ocupação.

Sérgio Ballerini também pontuou que a situação deve se agravar ainda mais em relação a falta de um número suficiente de servidores. Ocorre que 120 funcionários devem se afastar de suas atividades em virtude da solicitação de aposentadoria.

De acordo com o líder do sindicato, então, o grupo deve trabalhar para que oportunidades de nível médio estejam em um próximo edital, o que acabou não acontecendo durante o último concurso público da instituição.

Apesar de ser um ponto que a Asmetro cobra, ainda não está totalmente definido se o novo certame do Inmetro contará realmente com a formação de cadastro de reserva. Assim, caso isso aconteça, o número de vagas será superior às 100 oportunidades incialmente publicadas.

É importante salientar que o Inmetro vem encaminhando solicitações recorrentes para o lançamento de um novo edital. Assim, estas requerem a oferta de cargos de níveis médio e superior.

Durante o último pedido do órgão, foram 430 vagas para as carreiras de assistente, especialista, analista, pesquisador e técnico.

Último concurso do Inmetro foi em 2014

O último processo seletivo do Inmetro, para o preenchimento de seu quadro de servidores efetivos, aconteceu há quase dez anos, no ano de 2014. Na época, a Idecan atuou como banca organizadora, ficando responsável pelas inscrições, aplicação das avaliações e divulgação dos resultados do certame, por exemplo.

Foram três editais, com a oferta de 80 vagas ao todo. Assim, para os níveis médio e técnico foram 28 oportunidades para o posto de assistente, em várias áreas de atuação.

Todos os participantes que concorriam à função passaram por uma aplicação de um exame objetivo e, posteriormente, prova de títulos e experiência profissional.

Já para os cargos de nível superior, os candidatos foram submetidos a etapas discursivas e curse de formação.

Para a carreira de especialista, houve a análise de títulos e produção científica e tecnológica, defesa e arguição pública de Memorial e defesa e arguição pública de Plano de Trabalho.

Assim, a avaliação objetiva contou com 60 questões de múltipla escolha, sendo de cinco alternativas e somente uma resposta correta sobre conhecimentos básicos e conhecimentos específicos.

Em contrapartida, a prova discursiva foi de duas questões, de até 30 linhas, sobre conhecimentos específicos.

Como funciona o Inmetro

Primeiramente, é importante lembrar que o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia se trata de uma autarquia federal. Assim, este se vincula ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O Inmetro teve sua criação a partir da Lei 5.966, de 11 de dezembro de 1973, a fim de substituir o Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM). Assim, deveria ampliar seu raio de atuação com o objetivo de servir a sociedade brasileira.

No que diz respeito à sua missão institucional, o Inmetro deve fortalecer as empresas nacionais. Nesse sentido, o objetivo é aumentar sua produtividade ao adotar mecanismos que melhoram a qualidade e a segurança dos produtos e serviços.