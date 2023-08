Inscrição para palestrante no Trakto Show de Penedo está aberta até sexta-feira, 18

O Trakto Show Penedo, evento que acontecerá em 23 e 24 de setembro na cidade histórica, está com inscrições abertas para interessados em apresentar palestras e trocar experiências com o público.

A curadoria da programação está sendo escolhida pelo CEO da Trakto e idealizador do evento, Paulo Tenório, e quem tiver interesse devem fazer a inscrição on-line, no seguinte link: trakto.typeform.com/penedopalestrar.

O prazo para apresentação das propostas é até sexta-feira (18).

“Quero fazer um convite para você, que é empreendedor, que tem uma história interessante para contar, uma história inovadora, que está em busca de seus sonhos, que tem inspiração através de cases de sucesso, de ideias inovadoras e até de histórias pessoais: participe da nossa seleção. Faça sua inscrição e venha subir no palco do Trakto Show”, convida Paulo Tenório, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Com apoio da Prefeitura de Penedo e patrocínio do IMA, a cidade receberá o Trakto Show pela segunda vez. Em 2022, o evento ocupou a cidade, trazendo visitantes de nove estados do Brasil, movimentando a economia local, além de fomentar conteúdos diversificados e gratuitos para o público.

Hoje, o Trakto Show Penedo consolida-se como uma das programações que fortalecem o status do município como Cidade Criativa, de acordo com seleção em edital da Unesco para a seleta rede mundial cuja inclusão será chancelada pelo órgão da ONU em outubro.

Supervisor Casa Trakto

A startup Trakto também anunciou para Penedo a abertura de inscrição para o cargo efetivo de Supervisor Operacional. O profissional escolhido irá trabalhar, de forma presencial, no projeto Casa Trakto, um espaço que será inaugurado em breve e terá como objetivo servir de apoio para os professores do projeto Trakto Educação, além de agregar outras iniciativas de formação, salas de co-working com a acesso à internet, atividades culturais e networking de empreendedores para o desenvolvimento de seus negócios.

Para participar da seleção, os candidatos devem ter os seguintes requisitos: formação superior completa ou em andamento em Administração, Engenharia, Hotelaria ou cursos relacionados à gestão. Também é necessário possuir experiência na área, trabalhar em equipe, ser proativo e buscar trabalhar sempre de forma ágil, entre outros requisitos.

SECOM PMP com divulgação Trakto