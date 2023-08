inscrições abertas para 70 vagas de nível superior

O concurso USP ( Universidade de São Paulo) anuncia que as inscrições estão abertas para 70 vagas. As oportunidades são para nível superior.

Os interessados poderão se inscrever até 18 de setembro, com encerramento ao meio-dia. O formulário para cadastro está disponível no site www.fuvest.br. As taxas de participação variam de R$ 160 a R$ 230.

Vagas concurso USP

Ao todo estão sendo ofertadas 70 vagas para os seguintes cargos:

analista de sistemas – especialidade – conectividade (10 vagas);

analista de sistemas – especialidade – desenvolvimento de sistemas (24);

analista de sistemas – especialidade – ciência de dados (1);

arquiteto (6);

contador (8);

engenheiro civil – especialidade – orçamento de obras (2);

engenheiro civil – especialidade – sistemas hidrossanitários (2);

engenheiro civil – especialidade – estruturas (2);

engenheiro civil – especialidade – obras e serviços de engenharia (11);

engenheiro eletricista – especialidade – sistemas elétricos (3); e

engenheiro mecânica – especialidade – sistemas mecânicos (1).

Como serão as provas do concurso USP

O certame será dividido nas seguintes fases:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; prova dissertativa, de caráter eliminatório e classificatório, para nível superior; e prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para arquiteto e engenheiros.

As fases objetivas e discursivas para o dia 8 de outubro.



Você também pode gostar:

Concurso da USP em andamento

Veja mais detalhes sobre este certame

Vagas concurso USP

As vagas são para lotação em São Paulo (2 postos), Ribeirão Preto (1) e Bauru/São Carlos (1). Já os salários podem ultrapassar R$ 20 mil, para procurador.

Neste caso, as oportunidades são para os servidores atuarem na capital ou nos escritórios de Bauru, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos.

Vale lembrar que a universidade está com seleção em andamento com o total de 136 vagas.

Como serão as provas do concurso USP?

Os candidatos serão submetidos às fases que podem mudar a depender da carreira.

A seleção dos candidatos envolverá provas objetiva e dissertativa (todas as vagas), além de análise de títulos (apenas para procurador). A aplicação dos exames escritos está agendada para:

13 de agosto (analista para assuntos administrativos em andamento);

20 de agosto (médico veterinário);

20 de agosto e 17 de setembro (procurador).

O concurso para nível superior também terá a fase de análise de títulos. Neste caso, os interessados no concurso USP deverão encaminhar os documentos à banca durante o período de inscrições. Serão considerados certificados e diplomas de:

especialização;

mestrado;

doutorado.

Outros certames abertos em São Paulo

Mais um concurso SP ( São Paulo). Dessa vez, a prefeitura de Guarujá anuncia edital com mais de 4 mil oportunidades e vários cargos.

Os interessados deverão se inscrever pelo site Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) até 14 de setembro.A taxa varia de acordo com a carreira escolhida, confira:

Nível fundamental: R$ 56

Nível médio e técnico: R$ 74

Nível superior: R$ 92

Vagas concurso SP

São 4.311 vagas nos seguintes cargos:

Nível fundamental

agente de manutenção – armador;

agente de manutenção – carpinteiro;

agente de manutenção – eletricista;

agente de manutenção – encanador;

agente de manutenção – marceneiro;

agente de manutenção – pedreiro;

agente de manutenção – pintor;

agente de manutenção – soldador;

agente de manutenção de veículos;

agente de serviços de alimentação;

agente operacional;

almoxarife;

condutor de veículos; e

operador de máquinas pesadas.

Nível médio

auxiliar de farmácia; e

cuidador social.

Nível técnico

Nível superior

analista de Tecnologia da Informação e Comunicação;

assistente social;

auditor;

bibliotecário;

contador;

enfermeiro;

engenheiro elétrico;

fiscal municipal;

fonoaudiólogo;

médico em diversas especialidades;

médico veterinário;

odontólogo em diversas áreas;

psicólogo;

terapeuta ocupacional; e

turismólogo.

Do quantitativo apresentado 215 são para contratação imediata e 4.096 para formação de cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 2.013 a R$ 6.981, a depender do cargo escolhido pelo candidato.

Como serão as provas do concurso SP?

As datas das provas variam de acordo com os cargos. A aplicação está marcada nos dias 8 e 29 de outubro. As provas serão aplicadas em dias e horários diferentes, conforme os blocos a seguir:

Bloco A: agente de manutenção (armador, carpinteiro, pedreiro, pintor), agente operacional, almoxarife, auditor, condutor de veículos e técnico de enfermagem.

Bloco B: agente de manutenção (eletricista, encanador, marceneiro, soldador), agente de manutenção de veículos, agente de serviços de alimentação, contador, cuidador social e operador de máquinas pesadas.

Bloco C: fiscal municipal.

Bloco D: analista de Tecnologia da informação e Comunicação, assistente social, auxiliar de farmácia, bibliotecário, enfermeiro, engenheiro elétrico, fonoaudiólogo, médico (em todas as especialidades), médico veterinário, odontólogo (em todas as áreas), psicólogo, terapeuta ocupacional e turismólogo.

A prova objetiva será composta por questões de conhecimentos gerais e específicos. Para os cargos de condutor de veículos e operador de máquinas pesadas, também haverá uma prova prática.