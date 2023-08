inscrições abertas para dois editais com vagas para nível médio e superior

O IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) anuncia que estão abertas as inscrições para dois processos seletivos do órgão.

As vagas são para nível médio e superior e os valores pagos serão de acordo com o cargo escolhido pelo candidato.

Edital 1 IBAMA

Os interessados poderão se inscrever até o dia 24 de agosto. Ao todo são 40 vagas abertas, sendo 27 para ensino superior e 13 para ensino médio. As oportunidades estão distribuídas entre as superintendências de 13 estados e na sede, em Brasília (DF).

O órgão recebe inscrições dos seguintes cursos:

áreas de direito, ciências biológicas, administração, engenharia ambiental, jornalismo, engenharia florestal, ciências contábeis, engenharia sanitária ambiental, medicina veterinária, comunicação social, publicidade e propaganda, administração de empresa, oceanologia e geografia, além de alunos do ensino médio regular.

Já os estudantes de nível médio poderão estagiar nos seguintes municípios:

Brasília (DF), Rio Branco (AC), Macapá (AP), Rio de Janeiro (RJ), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Fortaleza (CE), Florianópolis (SC) e Santos (SP). Já as vagas de ensino superior são para as localidades de Brasília (DF), Rio Branco (AC), Maceió (AL), Macapá (AP), Fortaleza (CE), São Luiz (MA), Campo Grande (MS), João Pessoa (PB), Natal (RN), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Itajaí (SC) e Boa Vista (RR).

Edital 2 IBAMA

O segundo edital do IBAMA anuncia que as inscrições poderão ser realizadas até o dia 21 de agosto. A carga horária será de 20 horas semanais e dividirão em 20 cidades brasileiras.



Poderão se inscrever os seguintes estudantes:

ensino médio e também dos cursos superiores de direito, ciências biológicas, administração, administração pública, ciências política, relações internacionais, ciências de informação, biblioteconomia, ciências da computação, arquivologia, química, engenharia química,

engenharia ambiental, ciências ambientais, análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas de informação, secretariado executivo, engenharia de pesca, engenharia de pesca, agronomia, geoprocessamento, geologia, jornalismo, engenharia florestal, gestão ambiental, medicina veterinária, comunicação social, oceanografia, engenharia de produção e geografia.

Para nível médio, as vagas do IBAMA serão para as seguintes regiões:

Juazeiro (BA), Ilhéus (BA), Vitória (ES) e Curitiba (PR).

Já para os universitários, o local de estágio será das unidades do Ibama em Brasília (DF), São Luiz (MA), Campo Grande (MS), Natal (RN), Boa Vista (RR), Manaus (AM), Salvador (BA), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Governador Valadares (MG), Cuiabá (MT), Recife (PE), Teresina (PI), Rio de Janeiro (RJ), Caraguatatuba (SP), Palmas (TO) e Curitiba (PR).

Como se inscrever nas vagas do Ibama?

Tanto no edital um quanto no 2, os interessados poderão se inscrever por meio do site do Instituto de Promoção Humana, Aprendizagem e Cultura (IPHAC), que é o organizador dos processos seletivos, no link: https://iphac.org.br.

Outras vagas para estudantes

Se você quer trabalhar na Globo, esta é a sua chance. As inscrições estão abertas com oportunidades para todo o país. As vagas são para os estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal.

A contratação se dará por meio do Jovem Aprendiz 2023 que tem a principal intenção de contribuir para a aquisição de jovens ao mercado de trabalho.

No processo, os candidatos ao trabalho na Globo vão passar por um programa abrangente que combina aprendizado teórico e prático no mercado, adquirindo habilidades valiosas e tendo acesso a diversas oportunidades em funções administrativas dentro da emissora.

Os contratos poderão variar de 13 até 24 meses. Vale lembrar que a Globo tem parceria com o SENAC e o CIEE.

Quem pode se inscrever na Globo?

Para se inscrever é preciso seguir os requisitos do programa. Portanto, é necessário estar cursando o ensino médio ou já ter concluído, ter conhecimentos básicos em informática e ter até 24 anos completos até o final do contrato.

Candidatos com deficiência não passam por requisito de faixa etária. A possibilidade de trabalho é presencial ou híbrido e o trabalho varia de 04 até 06 horas semanais.

As oportunidades estão distribuídas nas cidades do Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Recife/PE, Brasília/DF e Belo Horizonte/MG.

Como se inscrever na Globo?

Para se candidatar, basta acessar o site da Globo e realizar a inscrição até o próximo domingo, dia 20 de agosto. O processo de seleção compreende várias etapas, incluindo avaliação de compatibilidade cultural, atividades em grupo e entrevistas com os líderes, todas conduzidas online.

Vale lembrar que além dos requisitos, os candidatos precisam comprovar ter completado o esquema de vacinação contra o covid-19, independentemente da contratação presencial ou híbrida.