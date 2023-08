inscrições abertas para edital com salário de quase R$ 4 mil

O concurso CREF BA (Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região) anuncia que as inscrições estão abertas para vagas imediatas e cadastro reserva.

A carga horária é de 40 horas semanais. Os interessados poderão se inscrever no site da banca organizadora, BRB Assessoria e Concursos, entre os dias 15 e 30 de agosto de 2023, ao custo de R$ 100,00.

Vagas concurso CREF BA

As oportunidades são para nível superior. Ao todo são 05 vagas sendo 03 para cadastro reserva. A remuneração é de R$ 3.834,31 + benefícios no cargo de Agente de Orientação e Fiscalização.

Sobre o concurso será dividido em duas etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Ambas estão marcadas para 01 de outubro e serão realizadas em Salvador.

As provas objetivas do concurso CREF BA terão 60 questões sobre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Conhecimentos em informática;

Matemática e raciocínio lógico;

Conhecimentos gerais e Legislação aplicada ao CREF BA

Conhecimentos específicos;

Segundo o edital, a prova discursiva é de caráter classificatório e eliminatório, consistirá em redação de texto de gêneros textuais/discursivos, de até 30 (trinta) linhas, acerca de tema baseado nos principais acontecimentos e assuntos da atualidade que envolvem o Brasil e o mundo, e terá pontuação total variando entre o mínimo de 0 (zero) ponto e o máximo de 10 (dez) pontos.



Como foi o último concurso CREF BA

O último edital aconteceu em 2018 e foram ofertadas 07 vagas. As oportunidades foram divididas em

Assistente Administrativo (04 vagas),

Motorista (01 vaga),

Agente de Orientação e Fiscalização (01 vaga),

Analista Advogado (01 vaga),

Analista Contador (Cadastro Reserva) e

Secretária Executiva (Cadastro Reserva).

Além dos salários, os servidores do concurso CREF BA tiveram direito aos seguintes benefícios:

a) Vale Refeição, no valor de R$ 28,25 por dia trabalhado para as jornadas de 40 horas semanais com desconto de 5% do valor recebido no mês;

b) Vale Refeição, no valor de R$ 21,19 por dia trabalhado para as jornadas de 30 horas semanais, com desconto de 5% do valor recebido no mês;

c) Assistência Médica, com participação de 50% do empregado;

d) Seguro de vida para os Agentes de Orientação e Fiscalização, com participação de 10% do empregado); e

e) Vale transporte, conforme legislação.

Outro concurso CREF

O concurso CREF AL (Conselho Regional de Educação Física da 19 Região) pode sair em breve. O edital deve ofertar salários de até R$ 5 mil.

O certame já conta com banca organizadora e será voltado para nível médio e superior. Vale lembrar que o Quadrix será a empresa que vai receber as inscrições e organizar as fases do certame.

Vagas concurso CREF AL

Para nível médio, a seleção será para o cargo de assistente administrativo, com remuneração inicial de R$ 2.075,61. Já para nível superior as vagas serão para a carreira de agente de orientação e fiscalização, com inicial de R$ 5.000,75.

As vagas serão para os seguintes locais:

Outros concursos para conselho

O concurso CREFITO MG ( Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região- Minas Gerais) anuncia que saiu edital para médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever no site do Instituto Consulplan entre os dias 14 de agosto e 10 de outubro de 2023 . As taxas variam a depender do cargo escolhido, sendo de:

Nível médio: R$ 80,00

Nível superior: R$ 100,00

Vagas concurso CREFITO MG

Ao todo são 188 vagas entre imediatas e formação de cadastro reserva no concurso CREFITO MG. Confira as oportunidades a seguir:

Nível médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Auxiliar Administrativo(a) 04 + 40 CR R$ 3.282,37 + benefícios Técnico(a) de Arquivo 20 CR R$ 3.282,37 + benefícios

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Agente Administrativo(a) 03 + 40 CR R$ 4.595,32 + benefícios Agente Fiscal

(Fisioterapeuta) 01 + 20 CR R$ 8.534,17 + benefícios Analista de Recursos

Humanos 20 CR R$ 5.908,27 + benefícios Diagramador(a)/Designer

Gráfico(a) 20 CR R$ 5.908,27 + benefícios Jornalista 20 CR R$ 5.908,27 + benefícios

Como serão as provas do concurso CREFITO MG?

As provas estão marcadas para 26 de novembro por meio destas etapas:

Prova Objetiva de Múltipla Escolha para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; e

para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; e Prova Discursiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório

A fase objetiva vai contar com 40 questões divididas entre questões de conhecimentos gerais e específicos.