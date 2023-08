Inscrições abertas para nova turma do programa Jovem Aprendiz

O Programa Jovem Aprendiz do SENAC é uma iniciativa importante que visa inserir os jovens no mercado de trabalho, proporcionando uma oportunidade de emprego e qualificação profissional gratuita. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial é uma das instituições responsáveis ??pela formação desses jovens, e as inscrições para o programa em 2023 já estão abertas. Neste artigo, vamos falar sobre como participar do programa, os cursos oferecidos pelo SENAC e as oportunidades disponíveis.

Programa Jovem Aprendiz SENAC

O Programa Jovem Aprendiz do SENAC é destinado a jovens entre 14 e 24 anos que estão cursando ou concluíram o ensino médio. Para as pessoas com deficiência, o intervalo de idade não se aplica. O programa oferece uma oportunidade única de ingressar no mercado de trabalho e obter qualificação profissional gratuita.

Para participar do programa, os jovens especificamente podem procurar uma vaga de aprendizagem diretamente com o SENAC, em sites de vagas de emprego ou nos anúncios feitos pelas empresas. Aqui no site, por exemplo, é possível encontrar diversas oportunidades na seção de Jovem Aprendiz. Além disso, é possível entrar em contato com as unidades do SENAC em todo o país para obter mais informações sobre as inscrições e formas de contato.

Cursos de Aprendizagem do SENAC

O SENAC oferece diversos cursos de aprendizagem para os jovens participantes do programa. No segundo semestre de 2023, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio Grande do Sul está oferecendo os seguintes cursos:

Aprendizagem profissional em comércio de bens, serviços e turismo Aprendizagem profissional de qualificação em serviços de vendas Aprendizagem profissional de qualificação em serviços administrativos Aprendizagem profissional de qualificação em serviços de supermercados

Esses cursos visam preparar os jovens para atuarem em diferentes áreas do mercado de trabalho, fornecendo conhecimentos técnicos e práticos que serão fundamentais para o desenvolvimento de suas carreiras.

Como Participar do Programa



Para participar do Programa Jovem Aprendiz do SENAC, é necessário atender aos requisitos de idade e escolaridade mencionados acima. Além disso, é importante seguir algumas etapas para se candidatar corretamente:

Procure por vagas de aprendizagem: Verifique o site do SENAC, sites de vagas de emprego e anúncios das empresas para encontrar oportunidades de Jovem Aprendiz. Entre em contato com o SENAC: Caso encontre uma vaga de interesse, entre em contato com o SENAC para obter mais informações sobre o processo seletivo e como se candidatar. Realize a inscrição: Siga as orientações fornecidas pelo SENAC ou pela empresa para realizar a inscrição no programa. Aguarde o processo seletivo: Após realizar a inscrição, aguarde o processo seletivo, que pode incluir entrevistas e testes. Iniciar o curso: Caso seja selecionado, você iniciará o curso de aprendizagem e receberá o trabalho na empresa parceira do SENAC.

Oportunidades Abertas

O SENAC Canoas, por exemplo, está com inscrições abertas para 19 vagas do Programa Jovem Aprendiz da escola. As aulas estão previstas para começar no dia 9 de outubro. Para mais informações sobre essa oportunidade, entre em contato pelo telefone (51) 99840-3596. O Senac Canoas está localizado na rua Mathias Velho, 255 – bairro Mathias Velho.

Oportunidade para Jovens

O Programa Jovem Aprendiz do SENAC oferece uma oportunidade única para os jovens ingressarem no mercado de trabalho e receberem qualificação profissional gratuita. Com cursos nas áreas de comércio, vendas, administração e supermercados, o programa prepara os jovens para atuarem em diferentes setores. Se você tem entre 14 e 24 anos e busca uma oportunidade de emprego e qualificação, não deixe de participar do Programa Jovem Aprendiz do SENAC. Aproveite as oportunidades abertas e comece sua jornada profissional.