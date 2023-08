inscrições abertas para NOVO processo seletivo; Inscreva-se!

A Coca-Cola FEMSA anuncia que as inscrições estão abertas para novo processo seletivo. Ao todo são 15 vagas, sendo 02 oportunidades voltadas para PCD- Pessoa com Deficiência.

O programa é voltado para trainee da Coca-Cola FEMSA Brasil 2024 foi chamado nesta edição de #SomosMais. Além da Coca-Cola, é bom destacar que a empresa é responsável pela produção e distribuição de mais de 100 marcas de bebidas, como Monster, Sprite, Sucos Del Valle, Matte Leão e Schweppes.

Vagas Coca-Cola

Os aprovados irão atuar nas seguintes áreas:

Administração e Finanças, Comercial, Marketing, Marketing & Comercial (para pessoas com deficiência), Novos Negócios, Planejamento Industrial e Manufatura, Recursos Humanos, Relações Governamentais e TI.

Os interessados deverão estar inseridos nos seguintes requisitos:

Ter ensino superior (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura), entre dezembro de 2020 a dezembro de 2023.

É bom destacar que saber outro idioma ou ter pacote office não e pré-requisito, entretanto, faz toda a diferença na contratação.

A empresa busca interessados em crescer na empresa. As oportunidades são para atuação em São Paulo/SP, mais especificamente no bairro de Jurubatuba ou em Jundiaí/SP.

Os aprovados receberão os seguintes benefícios:



Você também pode gostar:

assistência médica, assistência odontológica, assistência alimentação e refeição, seguro de vida em grupo, compra de produtos, assistência farmácia, cooperativa de crédito, cesta natalina e kit aniversariante, kit escolar, vale-brinquedo, plataformas de saúde e bem-estar e fretado. Os trainees de São Paulo/SP, também receberão de benefício academia no escritório, com musculação, pilates, yoga e spinning.

Como se inscrever na Coca-Cola?

Os interessados poderão se inscrever até o dia 11 de setembro no Programa de Trainee Coca-Cola FEMSA 2024, além disso, precisam resolver uma trilha online.

O processo seletivo ainda contarão com outras fases, sendo estas:

Desafio Ao Seu Lado, convocação para dinâmica, dinâmica e entrevistas.

Os aprovados terão os seus nomes divulgados no mês de novembro.

Outras vagas para estudantes de São Paulo

A SAP SP (Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo) anuncia que as inscrições estão abertas do processo seletivo para estudantes.

A oportunidade visa credenciar estudantes dos ensinos médio e superior para vagas de estágio no órgão.

Quem pode se inscrever no SAP SP ?

Alunos do ensino médio regular e superior. Os universitários serão para áreas de administração de empresas, direito, psicologia e serviço social. As oportunidades estão distribuídas entre unidades da Secretaria da Administração Penitenciária em diversos municípios paulistas.

Veja lista de requisitos: