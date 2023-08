Inscrições abertas para o concurso UFSJ com salários de R$ 4,5 mil

As inscrições estão abertas para o concurso UFSJ – Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), em Minas Gerais.

As oportunidades são para médio, técnico e superior.

Os interessados em participar da seleção poderão realizar as inscrições até 12 de setembro de 2023, através do site da banca organizadora do certame, Fundep. As taxas são:

Nível médio/técnico: R$ 100,00

Nível superior: R$ 130,00

Vagas concurso UFSJ

Confira as oportunidades de acordo com a tabela:

Nível médio/técnico

CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente em Administração 06 R$ 2.667,19 Técnico de Laboratório – Área Química 02 R$ 2.667,19 Técnico em Contabilidade 05 R$ 2.667,19 Técnico de Tecnologia da Informação 04 R$ 2.667,19 Cargos, vagas e salários nível médio/técnico.

Requisitos: Ensino Médio Profissionalizante ou Ensino Médio completo;

Médio profissionalizante ou Ensino Médio completo + curso Técnico na área.



Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Administrador 02 R$ 4.556,92 Bibliotecário/Documentalista 01 R$ 4.556,92 Contador 01 R$ 4.556,92 Psicólogo 01 R$ 4.556,92 Cargos, vagas e salários nível superior.

Requisitos: Curso superior na área e registro no conselho competente.

Os aprovados ainda receberão R$ 658 de auxílio alimentação.

Como serão as provas do concurso UFSJ?

As provas estão marcadas para 15 de outubro.

A Prova Objetiva constará de um total de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha para todos os cargos, sendo 25 (vinte e cinco) questões destinadas a conteúdos de conhecimentos básicos e 15 (quinze) questões destinadas a conteúdos de conhecimentos específicos.

A fase será dividida da seguinte forma:

Conhecimentos Básicos Língua Portuguesa – 10 questões; Raciocínio Lógico – 5 questões; Legislação – 10 questões;

Conhecimentos específicos- 15 questões.

Quando aconteceu o último concurso UFSJ

O último edital foi liberado em 2018 e ofertou as seguintes vagas:

Cargos Requisitos Vagas Remuneração Analista de Tecnologia da Informação Nível Superior em Ciências da Computação 01 R$ 4.180,66 Jornalista Nível Superior em Comunicação Social 01 R$ 4.180,66 Médico Nível Superior em Medicina 03 R$ 4.180,66 Técnico de Tecnologia da Informação Curso Técnico na Área 03 R$ 2.446,9

Sobre o certame, foram aplicadas provas com as seguintes disciplinas:

Disciplinas Número de questões Língua portuguesa 15 Legislação 10

Outros concursos de universidade

O concurso UEM ( Universidade Estadual de Maringá), Santa Catarina, anuncia que as inscrições estão abertas. As oportunidades são para vagas imediatas-nível médio.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 11 de agosto e 11 de setembro de 2023, através no site Universidade, ao custo de R$ 169,00.

Vagas São 17 vagas imediatas divididas da seguinte forma: CARGOS VAGAS SALÁRIO Agente Universitário de Execução 17 R$ 4.866,34 Como serão as provas do concurso UEM? O concurso será dividido em: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

inspeção médica, de caráter eliminatório. A fase objetiva vai acontecer no dia 29 de outubro, composta de 40 questões, vai contar com as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa;

Matemática;

Conhecimentos de Informática;

Conhecimentos Básicos de Legislação e Estatuto da Criança e do Adolescente

Quando aconteceu o último concurso UEM

O último edital foi liberado em 2016 com um total de 51 vagas para Agente Universitário e Agente Universitário Operacional, de níveis médio e fundamental escolaridade.

Ao todo foram contabilizados mais de 3 mil inscritos.

Os salários inicias ofertados na época variavam de R$ 1.384,56 a R$ 2.132,73, e os candidatos foram avaliados por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 40 questões de múltipla escolha.

Outros concursos de universidade

As inscrições estão abertas no concurso UFAM.

Os cadastros serão por meio do site da Universidade entre os dias 10 de agosto e 01 de setembro de 2023. A taxa do concurso UFAM varia de acordo com o cargo escolhido:

Nível médio: R$ 115,00

Nível técnico: R$ 125,00

Nível superior: R$ 135,00

Vagas concurso UFAM

São 79 vagas do concurso UFAM divididas da seguinte forma:

Nível médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente de Alunos 01 R$ 2.120,13 Assistente em Administração 19 R$ 2.667,19

Nível técnico

CARGOS VAGAS SALÁRIO TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ AREA: AGROPECUÁRIA 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: ANATOMIA HUMANA 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: BIOLOGIA 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: FÍSICA 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: GENÉTICA 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: PAVIMENTAÇÃO 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 14 R$ 2.667,19 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 03 R$ 2.667,19 TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12 R$ 2.667,19

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO ADMINISTRADOR 03 R$ 4.556,92 ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04 R$ 4.556,92 ARQUITETO E URBANISTA 02 R$ 4.556,92 ASSISTENTE SOCIAL 02 R$ 4.556,92 CONTADOR 03 R$ 4.556,92 ECONOMISTA 02 R$ 4.556,92 ENGENHEIRO/ÁREA: PRODUÇÃO 03 R$ 4.556,92 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 01 R$ 4.556,92 MÉDICO/ÁREA: CLÍNICO GERAL 01 R$ 4.556,92 NUTRICIONISTA 01 R$ 4.556,92 PEDAGOGO 01 R$ 4.556,92

