inscrições abertas para técnicos e analistas; veja quem pode participar

s interessados em concorrer a uma das vagas do concurso público da Defensoria Pública do Estado já podem realizar a inscrição.

O prazo já está aberto e segue até o dia 20 de setembro.

Confira mais informações a seguir.

Quais são as vagas?

As vagas são destinadas para a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPE – MG). Ao todo, o certame oferece, por meio de concurso público, 85 vagas para candidatos com nível médio e superior em caráter efetivo para as carreiras de Técnico e Analista da Defensoria Pública.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Nível Médio

· Técnico da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – 50 vagas;

Nível superior



· Analista da Defensoria Pública – Administrador – 6 vagas;

· Analista da Defensoria Pública – Assistente Social – 8 vagas;

· Analista da Defensoria Pública – Contador – 2 vagas;

· Analista da Defensoria Pública – Jurídico – 11 vagas;

· Analista da Defensoria Pública – Psicólogo – 8 vagas;

Do total de vagas ofertadas, 20% delas são destinadas a candidatos que se autodeclararem como negros ou pardos. Outras 10% das vagas são reservadas para candidatos com deficiência.

O vencimento básico do cargo de Técnico da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais é de R$ 2.934,34 e o do cargo de Analista da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais é de R$ 5.294,58, com exceção da especialidade Assistente Social, cujo vencimento básico é de R$ 3.970,93, em razão de carga horária diferenciada (30h).

Todos os demais cargos preveem uma jornada de trabalho de oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais.

Além da remuneração mensal, os candidatos ainda têm direito a auxilio alimentação no valor de R$ 1.978,00.

Para se candidatar a vaga de técnico é necessário que o candidato possua nível médio completo, enquanto para o cargo de analista é necessário que o candidato tenha formação de nível superior na área de interesse.

Também são exigências do edital que o candidato seja brasileiro, esteja quite com a justiça eleitoral, apresente CPF regular e possua aptidão física, mental e psicológica para o exercício das atribuições do respectivo cargo, comprovada em avaliação médica durante as etapas do concurso público.

Inscrições concurso DPE – MG

Os interessados em concorrer a uma das vagas da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais devem realizar a inscrição até às 17h do dia 20 de setembro de 2023, diretamente pelo site da Fundep.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 58,68 para o cargo de nível médio e de R$ 105,89 para os cargos de nível superior, com exceção do cargo de assistente social, onde a taxa de inscrição é de R$ 79,41.

Tem direito a isenção de taxa, os candidatos que:

· Sejam inscritos no Cadastro Único para Programas do Governo Federal – CadÚnico;

· Estejam desempregados;

· Doadores regulares de sangue, no mínimo duas vezes ao ano, por pelo menos dois anos, nos termos da Lei Estadual nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999;

Para requerer a isenção, o candidato deve acessar o site da banca entre os dias 22 e 24 de agosto.

Atribuições de cargo DPE MG

Técnico da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Realização de atividades que envolvam o suporte técnico e administrativo, documentação, informação jurídica, gestão de material e patrimônio, levantamento de dados, elaboração de relatórios, expedição e arquivamento de documentos e correspondências, atendimento ao público interno e externo, transporte de documentos e processos, realização de trabalhos que exijam conhecimentos básicos e/ou específicos de informática e outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade que venham a ser determinadas pela autoridade superior.

Analista da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Desempenho de funções auxiliares necessárias ao cumprimento das finalidades institucionais da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e à gestão administrativa, financeira, orçamentária e de pessoal, como o exercício de atividades nas áreas de psicologia, medicina, assistência social, pedagogia, agrimensura, contabilidade, jurídica, estatística, planejamento, recursos humanos, logística, licitações, patrimônio e almoxarifado, engenharia, infraestrutura, informática, marketing, comunicação, eventos, dentre outras, desde que compatíveis com o seu grau de escolaridade.

Etapas concurso DPE MG

O concurso para os cargos da DPE MG contará com as seguintes etapas:

· Prova objetiva, comum para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

· Prova de redação, apenas para os cargos de nível superior, de caráter eliminatório e classificatório;

A prova objetiva está prevista para ser realizada no dia 15 de outubro de 2023 e contará com a seguinte estrutura:

· Técnico da Defensoria Pública: 70 (setenta) questões de múltipla escolha;

· Analista da Defensoria Pública: 80 (oitenta) questões de múltipla escolha.

Para obter maiores informações sobre o concurso DPE MG, clique aqui e leia o edital na integra.