inscrições começam nesta segunda-feira (28)

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é uma universidade pública, gratuita e que oferece um ensino de qualidade. A sede principal da universidade está localizada na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul.

A universidade já divulgou o edital e o cronograma oficial da próxima edição do vestibular. Dessa maneira, os estudantes precisam saber que o período de inscrições para o Vestibular 2024 começa nesta segunda-feira, dia 28 de agosto.

Assim, para que você consiga se inscrever no processo seletivo e entender quais são os seus próximos passos, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular UFRGS 2024. Confira!

Vestibular UFRGS 2024: período de inscrições está aberto

Conforme previsto pelo calendário oficial do Vestibular da UFGRS, o período de inscrições para os estudantes interessados em participar do processo seletivo começa nesta segunda-feira, dia 28 de agosto. Todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 25 de setembro de 2023.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente de forma virtual por meio do preenchimento de um formulário online disponível no site da Coperse, organização responsável pelo Vestibular 2024 da UFRGS. Os candidatos devem informar o próprio CPF para dar início ao procedimento de inscrição.

É importante destacar que os candidatos que quiserem participar do Vestibular da UFGRS através de alguma das modalidades de reserva de vagas previstas deverão indicar a preferência no ato de inscrição. Os demais estudantes irão participar na modalidade “ampla concorrência”.

Por fim, os candidatos também deverão indicar uma cidade para a realização das provas. As opções são: Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Tramandaí.



Acesse o edital do Vestibular 2024 da UFRGS para consultar mais informações sobre os procedimentos de inscrição no processo seletivo.

Vestibular UFRGS 2024: taxa de inscrição

Todos os candidatos que quiserem participar do Vestibular da UFRGS deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$180,00.

A UFRGS também ofereceu a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição. Porém, o prazo para solicitação do benefício foi encerrado no dia 31 de julho de 2023. Puderam solicitar a isenção todos os candidatos que se encaixassem em uma das seguintes categorias:

Cursou ou está cursando todo o Ensino Médio em escola da rede pública de ensino ou como bolsista integral em escola da rede privada;

Possui renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional.

Vestibular UFRGS 2024: provas

O Vestibular da UFRGS prevê a aplicação de provas para todos os candidatos. Os exames serão realizados nos dias 25 e 26 de novembro de 2023, das 14h às 19h30.

No primeiro dia de provas, os candidatos irão responder questões sobre conteúdos variados das disciplinas de História, Língua Portuguesa, Literatura e Matemática. Além disso, também estará presente no primeiro dia uma proposta de redação. No segundo dia, por sua vez, os candidatos irão enfrentar perguntas de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química.

Vestibular UFRGS 2024: oferta de vagas

Através do Vestibular 2024, a UFRGS está oferecendo 4.023 vagas para diferentes cursos ministrados na instituição.

Do total, 2.654 vagas serão destinadas ao ingresso no primeiro semestre de 2024 e o restante para o segundo semestre.

Vestibular UFRGS 2024: lista de leituras obrigatórias

Os candidatos deverão realizar a leitura integral de algumas obras para a próxima edição do processo seletivo

Veja quais foram as obras selecionadas pela Coperse para o Vestibular 2024: