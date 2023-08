inscrições para o concurso TJ SP de Oficial de Justiça terminam amanhã, dia 8.08!

Você tem interesse em trabalhar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ SP), um dos maiores e mais respeitados do país? Neste artigo, nós vamos te mostrar como se inscrever e se preparar para esse concurso, sendo um dos mais esperados do ano.

Então, você não pode perder essa chance: amanhã, dia 8 de agosto de 2023, é o último dia para se inscrever no concurso TJ SP de Oficial de Justiça, que oferece 88 vagas para esse cargo, com salário inicial de R$ 8.804,85.

Não deixe essa oportunidade passar e faça já a sua inscrição!

O que faz um Oficial de Justiça no TJ SP?

O Oficial de Justiça é um servidor público que tem como função principal cumprir as ordens judiciais expedidas pelos juízes, tais como citações, intimações, notificações, penhoras, arrestos, sequestros, buscas e apreensões, conduções coercitivas, entre outras.

Além disso, o Oficial de Justiça também pode auxiliar na realização de audiências e diligências, elaborar relatórios e certidões, atender ao público e aos advogados, entre outras atividades.

Para exercer o cargo de Oficial de Justiça no TJ SP, é necessário ter diploma de nível superior em Direito e carteira nacional de habilitação categoria “B” ou superior. O salário inicial do cargo é de R$ 8.804,85, podendo chegar a R$ 10.000,00 com os benefícios.

Quais são os benefícios do cargo de Oficial de Justiça no TJ SP?

Além do salário inicial de R$ 8.804,85, o cargo de Oficial de Justiça no TJ SP oferece os seguintes benefícios:



Auxílio-alimentação: R$ 1.320,00 (R$ 55 por dia em uma situação máxima de 24 dias de trabalho no mês);

Auxílio-creche: R$ 432,00;

Auxílio-transporte: R$ 211,20;

Auxílio-saúde: valor variável conforme a faixa etária e a renda do servidor;

Adicional por tempo de serviço: 5% a cada cinco anos;

Sexta-parte: acréscimo de 20% sobre o salário após 20 anos de serviço;

Gratificação judiciária: até 30% sobre o salário.

Como se inscrever no concurso TJ SP de Oficial de Justiça?

As inscrições para o concurso TJ SP de Oficial de Justiça estão abertas desde o dia 30 de junho e vão até amanhã, dia 8 de agosto de 2023. Para se inscrever, você deve acessar o site da Fundação VUNESP, a qual é a banca organizadora do certame, e preencher o formulário online com os seus dados pessoais e profissionais. Em seguida, você deve imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de inscrição, o qual é de R$ 96,00.

A taxa de inscrição deve ser paga até amanhã, dia 8 de agosto de 2023, em qualquer agência bancária ou casa lotérica. Atenção: a inscrição só será efetivada após a confirmação do pagamento da taxa.

Como serão as provas do concurso TJ SP de Oficial de Justiça?

O concurso TJ SP de Oficial de Justiça será composto por uma prova objetiva, com previsão de ocorrer no dia 15 de outubro de 2023, nas cidades de São Paulo (SP) e Campo Grande (MS). A prova objetiva terá a duração de 5 horas e será composta por 100 questões de múltipla escolha, sendo:

Língua Portuguesa: 20 questões;

Conhecimentos específicos: 58 questões;

Conhecimentos Gerais: 22 questões.

Para ter a aprovação, o candidato deverá acertar 50% das questões de língua portuguesa e de conhecimentos específicos. Quanto à prova de conhecimentos gerais, ela será apenas classificatória.

Quais são as dicas para se dar bem no concurso TJ SP de Oficial de Justiça?

Para se dar bem no concurso TJ SP de Oficial de Justiça, você precisa se preparar e dedicação. Algumas dicas que podem te ajudar são:

Ler o edital com atenção e verificar os requisitos, as etapas, as provas, o conteúdo programático e o cronograma do concurso;

Fazer um planejamento de estudos conforme o seu tempo disponível e o seu nível de conhecimento;

Revisar os assuntos mais importantes e resolver questões de provas anteriores do TJ SP e de outros tribunais;

Manter uma rotina saudável de alimentação, hidratação, exercícios físicos e descanso;

Controlar a ansiedade e a confiança na hora da prova, evitando distrações, erros e chutes.

Além disso, você pode contar com a ajuda de materiais de qualidade, como apostilas, livros, cursos online, videoaulas, simulados, entre outros.

Não perca essa chance de ingressar no TJ SP

Por fim, neste artigo, você conferiu como se inscrever e se preparar para o concurso TJ SP de Oficial de Justiça, que está encerrando as inscrições nesta terça-feira. Não perca essa chance de ingressar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual é um dos maiores e mais respeitados do país, e faça já a sua inscrição pelo site da Fundação VUNESP.