Inscrições para processo seletivo da Fiocruz termina nesta quinta-feira; veja como participar

A Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) está encerrando as inscrições nesta quinta-feira (17) para vagas de estágio destinadas a estudantes do ensino médio, técnico e superior. O processo seletivo oferece oportunidades em diversos estados do Brasil.

Quem reside no Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Ceará, Distrito Federal e também em Rondônia, pode se inscrever. A Fiocruz tem vagas para estágios de quatro e seis horas.

Um pouco sobre a Fiocruz

A Fundação é uma instituição vinculada ao Ministério da Saúde, cuja missão envolve atividades relacionadas à saúde, educação e desenvolvimento científico e tecnológico. Os princípios fundamentais que guiam a Fiocruz são:

Promoção da saúde;

Desenvolvimento social;

Geração e disseminação de conhecimento científico e tecnológico;

Atuação como um agente da cidadania.

Uma das principais responsabilidades da Fiocruz é a produção de medicamentos e vacinas que são disponibilizados de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. A instituição também oferece cursos de pós-graduação em níveis de especialização, mestrado e doutorado.

O Complexo Tecnológico de Vacinas é encarregado de produzir diversas vacinas que são distribuídas para a população brasileira por meio do Ministério da Saúde. As vacinas desempenham um papel crucial na imunização da população.

Elas desencadeiam respostas do sistema imunológico que levam à produção de anticorpos e células de memória, conferindo imunidade contra doenças específicas. A produção e distribuição de vacinas desempenham um papel fundamental na erradicação de doenças e na manutenção da saúde pública.

Áreas de seleção



Você também pode gostar:

Podem efetivar a inscrição no processo seletivo da Fiocruz, estudantes do ensino médio e de cursos técnicos, como:

Administração;

Análises clínicas;

Biotecnologia;

Meio ambiente;

Mecânica;

Edificações;

Laboratório de Patologia Clínica;

Química.

O processo seletivo novo da Fiocruz recruta ainda os universitários que cursam:

Comunicação social;

Publicidade e propaganda;

Jornalismo;

Marketing;

Design digital;

Produção audiovisual;

Rádio e TV;

Cinema;

Estudos de mídia;

Ciências contábeis;

Relações públicas;

Ciências da computação;

Microbiologia e imunologia;

Ciências biológicas;

Biotecnologia;

Medicina;

Fonoaudiologia hospitalar;

Administração pública;

Contabilidade;

Administração;

Arquivologia;

Gestão hospitalar;

Gestão de pessoas;

Sistemas de informação;

Processamento de dados;

Engenharia sistemas;

Engenharia produção;

Computação;

Engenharia automação;

Engenharia software;

Tecnologia da informação;

Engenheiro mecânico;

Engenharia civil;

Matemática;

Engenharia industrial;

Informática;

Engenharia elétrica;

Data mining;

Farmácia;

Enfermagem;

Nutrição;

Fisioterapia;

Educação física;

Fonoaudiologia;

Pedagogia;

Análise de sistema;

Biologia;

Direito;

Relações internacionais;

Biomedicina;

Arquitetura e urbanismo;

Odontologia;

Economia;

Gestão pública;

Logística;

Biblioteconomia;

Redes de computador;

Gestão da inovação;

Análise e desenvolvimento de sistema;

Sistema para internet;

Sociologia;

Secretariado;

Gestão de projetos;

Gestão de política pública;

Gestão pública;

Gestão de processo gerencial;

Tecnólogo gestão de serviço saúde;

Gestão Pessoas (lato sensu/ pós-graduação).

É importante ressaltar que o novo processo seletivo da Fiocruz destina-se a estudantes que desejam aprimorar seus conhecimentos em suas áreas de formação. Com isso, podem escolher entre as opções não obrigatórias e remuneradas.

Além disso, a seleção também inclui vagas para alunos que necessitam cumprir carga horária obrigatória em suas faculdades. Dessa forma, configuram estágio obrigatório e não remunerado.

Remuneração da Fiocrux

No âmbito do processo seletivo da Fiocruz, as bolsas-auxílio oferecidas variam de acordo com a carga horária diária do estágio:

Para uma jornada de quatro horas por dia

Ensino Médio – R$ 486,05;

Ensino Superior – R$ 787,98;

Pós-Graduação – R$ 1.165,65.

Para uma jornada de seis horas por dia

Ensino Médio: R$ 694,36;

Ensino Superior: R$ 1.125,69;

Pós-Graduação: R$ 1.665,22.

Adicionalmente, todos os estagiários receberão um auxílio-transporte no valor de R$ 10 por dia.

Vale ressaltar que o edital do processo seletivo Fiocruz destina um percentual das vagas para grupos específicos:

10% para pessoas com deficiência;

30% para candidatos autodeclarados negros ou pardos;

5% para candidatos indígenas;

5% para pessoas trans.

Inscrição para o processo seletivo

As inscrições para a seleção da Fiocruz estão abertas e podem ser realizadas através do site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) até o dia 17 de agosto. Não é cobrada nenhuma taxa de inscrição para participar do processo.

A seleção compreende diversas etapas, incluindo a análise de currículos e documentos dos candidatos. Ademais, tem também as entrevistas para a escolha dos estagiários que irão compor as vagas disponíveis.