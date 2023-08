inscrições para Vestibular de Medicina 2024 começam em breve

O Centro Universitário de Goiatuba (Unicerrado) é uma instituição de ensino superior localizada na cidade de mesmo nome e mantida pela Fundação de Ensino Superior de Goiatuba.

Um dos maiores destaques da Unicerrado é o curso de Medicina, muito ambicionado por estudantes de todas as partes do Brasil.

Se você quer estudar na instituição, então está com sorte: o período de inscrições para o Vestibular de Medicina 204 da Unicerrado irá começar em breve, no dia 23 de agosto.

Dessa forma, para te ajudar a fazer a sua inscrição, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Unicerrado. Confira!

Vestibular de Medicina Unicerrado: inscrições começam nesta quarta-feira (23)

Conforme previsto pelo calendário oficial do Vestibular de Medicina 2024 da Unicerrado, o período de inscrições para os interessados em participar do processo seletivo irão começar na próxima quarta-feira, dia 23 de agosto. Todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 26 de outubro.

O processo seletivo está sendo realizado pela Fundação Vunesp e, dessa maneira, as inscrições deverão ser realizadas no site da Vunesp. Os candidatos deverão preencher um formulário online para participar do vestibular.

Todos os candidatos deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$450,00 através de meio do boleto emitido no ato da inscrição no vestibular. A taxa deverá ser paga até 27 de outubro e não será oferecida isenção de taxa aos candidatos nesta edição do processo seletivo.

Segundo as informações previstas no edital do vestibular, os candidatos que precisarem de atendimento especializado durante a prova deverão solicitar o mesmo durante o ato de inscrição.



Vestibular de Medicina Unicerrado: funcionamento da seleção

A seleção do Vestibular de Medicina 2024 da Unicerrado irá acontecer por meio da realização de duas provas. As duas serão aplicadas, em única fase, no dia 19 de novembro de 2023, no das 14h às 19h.

O exame irá acontecer somente na sede da Unicerrado, na cidade de Goiatuba/GO. A partir do dia 10 de novembro, os candidatos poderão consultar a data e a hora e consultar o local e a sala de realização das provas no Portal da Fundação Vunesp.

As provas serão organizadas da seguinte forma:

Prova I: f ormada por 8 questões dissertativas, distribuídas entre as disciplinas de Química (04) e Biologia (04). Pontuação máxima da prova: 32;

Prova II: formada por 40 questões de múltipla escolha (objetivas), distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (10), Matemática (10), Geografia (05), História (05), Língua Inglesa (05) e Física (05)Pontuação máxima da prova: 40;

Além disso, os candidatos também deverão escrever uma redação com base no tema proposta pela banca examinadora. O texto poderá receber uma nota máxima de 28 pontos.

Conforme o edital do vestibular da Unicerrado, os candidatos serão classificados em ordem decrescente de pontuação final, que será calculada da seguinte forma com base no total de pontos obtidos nas provas I e II somados aos pontos da Redação. A pontuação máxima será de 100 pontos.

Vestibular de Medicina Unicerrado: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a Unicerrado irá oferecer 60 vagas para o curso de graduação em Medicina ministrado em Goiatuba, Goiás.

Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

Vestibular de Medicina Unicerrado: divulgação dos resultados e matrículas

A relação dos convocados para matrícula na primeira chamada do Vestibular de Medicina da Unicerrado será divulgada no dia 11 de dezembro de 2023, diretamente no portal da Fundação Vunesp e também no site da Unicerrado.

Os candidatos aprovados deverão realizar os procedimentos de matrícula de forma presencial na sede da Unicerrado. As matrículas poderão ser realizadas entre os dias 12 e 14 de dezembro de 2023, das 8h às 17h.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina da Unicerrado para mais informações.