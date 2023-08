inscrições para Vestibular de Medicina 2024 começam nesta terça (22)

A Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos Dr. Paulo Prata (FACISB) é uma instituição de ensino superior que oferece o curso de Medicina desde o ano de 2012.

Se você quer estudar na instituição, então está com sorte: o período de inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 da FACISB irá começa nesta terça-feira, dia 22 de agosto.

Assim, para que você possa fazer a sua inscrição, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com aquilo que você precisa saber sobre o Vestibular de Medicina 2024 da FACISB. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina FACISB: inscrições começam nesta terça-feira (22)

Conforme previsto pelo calendário oficial do Vestibular de Medicina 2024 da FACISB, o período de inscrições para os estudantes interessados em participar do processo seletivo irão começar na próxima terça-feira, dia 22 de agosto. Todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 26 de outubro de 2023.

As inscrições deverão ser realizadas de forma online por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da Fundação Vunesp, órgão responsável pela realização do processo seletivo da FACISB.

No momento da inscrição, os candidatos deverão realizar também o pagamento da taxa de inscrição de R$ 371,00. O pagamento poderá ser feito somente via boleto bancário.

É importante ressaltar que os candidatos precisarão indicar uma cidade para realizar as provas do vestibular durante o ato de inscrição. As opções disponíveis são: Barretos/SP ou Ribeirão Preto/SP ou São Paulo/SP ou Uberaba/MG. Não será possível alterar a opção feita após a conclusão da inscrição.

Por fim, segundo as informações presentes no edital do vestibular, os candidatos que precisarem de atendimento especializado durante a prova deverão solicitar o mesmo durante o ato de inscrição.



Você também pode gostar:

Vestibular de Medicina FACISB: funcionamento das provas

O Vestibular de Medicina 2024 da FACISB prevê a aplicação de uma prova em fase única para todos os candidatos. O exame irá acontecer no dia 25 de novembro de 2023, das 13h30 às 18h30.

A prova será composta por 80 questões de múltipla escolha (objetivas) e por uma proposta de redação a partir da qual os candidatos deverão redigir um texto. As perguntas serão divididas da seguinte forma:

10 questões de Língua Portuguesa;

08 questões de Língua Inglesa;

07 questões de História;

07 questões de Geografia;

15 questões de Biologia;

15 questões de Química;

08 questões de Física;

10 questões de Matemática.

A partir do dia 10 de novembro, os candidatos poderão consultar a data e a hora e consultar o local e a sala de realização das provas no Portal da Fundação Vunesp.

Conforme presente no edital do Vestibular de Medicina da FACISB, somente serão consideradas as notas finais dos candidatos que tenham obtido ao menos 24 pontos na prova de redação e nota superior a zero na prova de questões objetivas.

Vestibular de Medicina FACISB: divulgação dos gabaritos e resultados

Os resultados e gabaritos do Vestibular de Medicina da FACISB serão divulgados no site da Fundação Vunesp e também no site da FACISB.

O gabarito na prova objetiva será divulgado no dia 27 de novembro. Os candidatos poderão enviar recursos quanto ao gabarito entre os dias 28 e 29 do mesmo mês.

A primeira chamada será divulgada no dia 20 de dezembro e os candidatos deverão realizar os procedimentos de matrícula até o dia 22 do mesmo mês, das 9 às 12h. A segunda chamada com os nomes dos estudantes aprovados, por sua vez, será divulgada no dia 04 de janeiro de 2024 e as matrículas poderão ser realizadas até o dia 05 do mesmo mês.

Vestibular de Medicina FACISB: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a FACISB irá disponibilizar 89 vagas para o curso de Medicina ministrado pela instituição. Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

Consulte mais informações sobre o Vestibular da FACISB no edital do processo seletivo.