inscrições prorrogadas para o edital com mais de 200 vagas

O concurso CORE RO (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Rondônia) anuncia que as inscrições foram prorrogadas.

Inicialmente, o prazo terminaria na última segunda-feira, 14 de agosto. Com a prorrogação, os interessados poderão se inscrever até o dia 17 de agosto, quinta-feira.

O cadastro será por meio do endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 77,07.

Vagas concurso RO

São 202 vagas entre imediatas e formação de cadastro reserva para dois cargos:

Assistente Administrativo e Fiscal

O regime de contratação é o CLT e as oportunidades são para ensino médio ou técnico. O salário será de R$ 3.044,28, acrescido de auxílio-alimentação no valor mensal de R$ 480.

Os aprovados ainda receberão vale-transporte e plano de carreira, por jornada de trabalho de 40 horas semanais. Vale lembrar que as oportunidades poderão ser na sede ou nas unidades.

Como serão as provas do concurso RO?

As provas do concurso RO – CORE- serão realizadas no dia 24 de setembro em hora e locais a serem ainda divulgados pela organizadora do concurso que é o Instituto Consulplan.



A duração será de 03 horas e a prova será composta de conhecimentos basicos e específicos.

Será considerado aprovado o candidato do concurso RO que:

a) obtiver no mínimo 50% (cinquenta por cento) de aproveitamento do total de pontos das Provas Objetivas de Múltipla Escolha;

e b) não obtiver nota 0 (zero) em quaisquer das disciplinas integrantes das Provas Objetivas de Múltipla Escolha.

Será aplicada prova discursiva, apenas para o cargo de Assistente Jurídico, de caráter eliminatório e classificatório, no mesmo dia de realização da prova objetiva. A prova discursiva terá o objetivo de avaliar o conhecimento técnico na área de atuação, a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa.

Diante disso terá o objetivo de:

avaliar o conhecimento técnico na área de atuação;

a capacidade de expressão na modalidade escrita;

e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa

Conteúdo programático do concurso RO

Confira os conteúdos para o cargo de nível médio e superior

Nível superior:

LÍNGUA PORTUGUESA:

1. Compreensão e interpretação de textos literários e/ou informativos, extraídos de livros, revistas e jornais. 2. Interpretação de textos verbais, não verbais e mistos: quadrinhos, tiras, outdoors, propagandas, anúncios etc. 3. Nova ortografia. 4. Acentuação gráfica. 5. Pontuação. 6. Crase. 7. Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. 8. Morfossintaxe: classes de palavras: estrutura, formação, flexão e emprego no contexto da enunciação. 9. Frase, oração e período. 10. Termos da oração e suas funções morfossintáticas. 11. Relações sintático-semânticas entre as orações de um período. 12. Processo de coordenação e de subordinação. 13. Sintaxe de concordância e regência. 14. Semântica: sinônimos e antônimos. 15. Conotação e denotação. 16. Figuras de Linguagem. 17. Redação de correspondências oficiais.

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO:1 Operações, propriedades e aplicações (soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). 2 Princípios de contagem e probabilidade. 3 Arranjos e permutações. 4 Combinações. 5 Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais e reais) e operações com conjuntos. 6 Razões e proporções (grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, porcentagem, regras de três simples e compostas). 7 Equações e inequações. 8 Sistemas de medidas. 9 Volumes. 10 Compreensão de estruturas lógicas. 11 Lógica de argumentação (analogias, inferências, deduções e conclusões). 12 Diagramas lógicos.

NÍVEL MÉDIO

LÍNGUA PORTUGUESA:

1. Compreensão e interpretação de textos literários e/ou informativos, extraídos de livros, revistas e jornais.

1 Operações, propriedades e aplicações (soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação).

2 Princípios de contagem e probabilidade. 3 Arranjos e permutações. 4 Combinações. 5 Conjuntos numéricos (números naturais, inteiros, racionais e reais) e operações com conjuntos. 6 Razões e proporções (grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, porcentagem, regras de três simples e compostas). 7 Equações e inequações. 8 Sistemas de medidas. 9 Volumes. 10 Compreensão de estruturas lógicas. 11 Lógica de argumentação (analogias, inferências, deduções e conclusões). 12 Diagramas lógicos

