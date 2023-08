Inscrições vão até o fim do mês; veja como participar

Com oportunidades abertas em São Paulo, Minas Gerais e Paraná, o processo seletivo Bradesco 2023 estará aberto até o fim do mês, e é importante você ver o passo a passo para participar. Confira datas e informações detalhadas sobre o processo de seleção.

Como se inscrever no processo seletivo Bradesco 2023?

O processo seletivo visa preencher uma série de vagas para atuação na modalidade de estágio. Para fazer a sua inscrição, basta seguir o passo a passo abaixo:

Primeiro, acesse o site oficial, clicando neste link; Clique na opção de vaga ideal para o seu caso, que pode ser a Estágio Tecnologia Bradesco ou Estágio Tecnologia Bradesco – Vagas Afirmativas para PcD; Feito isso, uma nova janela carregará e você deverá clicar na opção “Realizar inscrição; Em seguida, é preciso que você faça o seu login, ou então, cadastre-se, caso ainda não tenha se aplicado para vagas na plataforma; Siga os passos de preenchimento do cadastro e continue com a sua inscrição; Finalize a inscrição e boa sorte!

É muito importante que você se inscreva até dia 29 de agosto, pois esse é o último dia que a empresa ainda estará aceitando o cadastro de novos candidatos.

A seguir, esclarecemos mais informações completas sobre o cronograma.

Cronograma completo do processo seletivo

Para garantir que a seleção ocorra da melhor forma possível, é imprescindível que você fique atento ao cronograma e não se perca na hora de concorrer às vagas disponíveis. Veja como funcionará o calendário da seleção:

De 02/08 a 29/08: Acontecerá as inscrições, via internet, de candidatos PcD e vagas gerais;

Até 29/08: Depois de fazer a sua inscrição, você participará do Fit Cultural e Desafio Online, que também só poderá ser concluído até o fim do mês. Trata-se de mais uma etapa eliminatória do processo;

Em novembro, o feedback será oferecido aos candidatos que se inscreveram.



Você também pode gostar:

Basicamente, essas são as etapas do processo. Lembrando apenas que o desafio online pode contar com diferentes etapas dentro dele, e você precisa se preparar para isso.

Quem pode participar do processo seletivo Bradesco 2023?

Para que seja possível atingir uma seleção mais justa e igualitária, alguns requisitos foram levantados para a escolha dos candidatos. Isto é, não se trata de uma vaga que poderá ser concorrida por qualquer pessoa, mas, sim, é necessário atender alguns requisitos como:

O candidato precisa ter a previsão de formatura a partir de dezembro de 2024;

É imprescindível que o candidato esteja em um curso superior: tecnólogo, bacharelado ou licenciatura;

Importante ter disponibilidade para atuação presencial, uma vez que o regime de trabalho será híbrido.

Em quais cidades as vagas serão disponibilizadas?

Como vimos, as vagas são direcionadas ao modelo híbrido de trabalho, logo, é preciso que os candidatos ao estágio tenham disponibilidade para atuar presencialmente. A seguir, apresentamos a lista de cidades que têm vagas para esse processo seletivo:

Minas Gerais: Uberlândia;

Paraná: Curitiba;

São Paulo: Barueri, Osasco e São Paulo.

Se você deseja ingressar no processo seletivo Bradesco 2023, comece a se preparar para todas as etapas, que exigirão jogo de cintura e conhecimentos de tecnologia. Boa sorte!