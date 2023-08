A algumas semanas atrás, houve relatos de um saco de cocaína encontrado dentro do casa branca e todo mundo começou a apontar para Hunter Biden. do presidente Joe Biden filho tem um histórico de vícios do qual será quase impossível escapar. Um relatório de domingo sobre Soldado da Fortuna afirma que eles falaram com três fontes de segurança de dentro da Casa Branca sobre o incidente. Eles afirmam que o saco de cocaína encontrado em áreas sensíveis da Casa Branca parece ter pertencido a alguém dentro da ‘órbita da família Biden’. Mas não apenas isso, eles também afirmam que o presidente Joe Biden foi informado sobre isso e sabe a quem pertencia a bolsa. Esses relatórios não foram confirmados pela Casa Branca e o Serviço Secreto negou isso várias vezes.

Hnuter Biden está envolvido neste caso?

Devido a este relatório não confirmado e seu histórico de abuso de substâncias, Hunter Biden rapidamente se torna o alvo fácil como o principal culpado dessa acusação. No entanto, podemos confirmar ou negar que o saco de cocaína pertencia especificamente a ele. As pessoas no X postaram um vídeo das interações de Hunter Biden na sacada principal da Casa Branca e afirmaram que ele estava drogado com aquela substância naquele momento. Não faremos nenhum julgamento sobre isso, mas deixaremos o vídeo abaixo e deixaremos que você decida por si mesmo. Hunter Biden está atualmente no centro de múltiplas acusações e investigações que estão diretamente ligadas a uma possível corrupção que pode envolver seu pai.

Nenhum meio de comunicação tradicional ou legado além da Fox News tentou prestar atenção às acusações mais bizarras contra Hunter. Eles descartaram isso dizendo que não há evidências sólidas, então apoie qualquer alegação dessas acusações. Até que tenhamos evidências sólidas de qualquer coisa, também não podemos fazer nenhuma afirmação ou apontar em qualquer tipo de direção. Por enquanto, tudo o que temos é a fama de Hunter Biden e toda a história relacionada ao seu lap top roubado. Mas isso é o mais longe que podemos ir sem nenhuma evidência sólida.