Insider de Hollywood: Harry e Meghan têm uma chance de ouro para consertar sua reputação

Om dos casais mais comentados do mundo atualmente é Príncipe Harry e Meghan Marklejá que todas as facetas de suas vidas parecem acabar nas primeiras páginas.

A narrativa agora, pela primeira vez, não gira em torno da família real britânica. É mais pessoal do que isso, pois muitos acreditam que a dupla está lutando para se dar bem e também estão preocupados com a surra que sua imagem pública levou.

O que está acontecendo entre Meghan e o príncipe Harry? | VÍDEOMarca English

cineasta Paul Duddridge afirmou que atormentar e Meghan agora procuram salvar sua imagem aproveitando as greves SAF-AFTRA que estão assolando Hollywood agora.

A chance de Harry e Meghan salvarem sua imagem

“atormentar e Meghan ainda podem vir a ser os beneficiários da greve”, Duddridge disse ao Expresso.

“Isso dará a eles uma chance muito necessária de revisar suas estratégias criativas enquanto usam o fechamento da indústria como disfarce”.

“Eles precisam mudar a narrativa. Eles aparentemente desgastaram a boa vontade da família real e não iluminaram o mundo com sua produção criativa nos Estados Unidos.

“Eles agora estão bem posicionados para salvar sua imagem com um sucesso crítico na esfera criativa.

“Eles devem agarrar esta oportunidade com as duas mãos. Pode ser a última.”

Por que há greves em Hollywood?

Existem milhares de atores e artistas em Hollywood e em outros lugares que decidiram entrar em greve nas últimas semanas. Eles estão em greve com o Writers Guild of America (WGA).

O SAG-AFTRA votou unanimemente para interromper o trabalho após o término de seu contrato e o rompimento das negociações com a Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa Disney, Netflix, Amazon e muito mais.