Insider OFERECE EMPREGOS de forma HÍBRIDA; Se candidate!

A Insider, empresa que surgiu em 2017 da necessidade não atendida de um dos sócios por roupas mais funcionais e feitas de materiais inteligentes que trouxessem mais conforto no dia a dia, está com ótimas vagas disponíveis. Isto é, se você estiver procurando um novo emprego, a lista abaixo pode ser sua solução:

Analista de Inside Sales JR – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Negociação de Marketing – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de P&D Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Sênior B2B – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Branding – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Business Analyst – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Especialista de Marketplaces (Global +) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Sênior Business Analyst – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Insider

Sobre a Insider, é válido ressaltar que, usando a metodologia do design thinking, os sócios formularam a visão da marca e escolheram o modelo de negócios 100% digital, direto para o consumidor.

Hoje a Insider tem 6 anos, 500 mil clientes e um portfólio enxuto de produtos que tem em seu DNA tecnologia têxtil e sustentabilidade. Esse é só o início de uma jornada que vai trazer mudanças estruturais para uma das maiores, mais tradicionais e mais poluentes indústrias do mundo: a indústria da moda.

Veja como a Insider já se destacou:

Participação no programa Shark Tank ainda no primeiro ano, com 3 ofertas de investimento;

Participação no programa Startup School da aceleradora Y Combinator;

Acelerada 2 vezes nos programas Endeavor Scale Up varejo e consumer goods;

Acelerada pelo programa Endeavor Outliers pelo crescimento fora da curva dentro do peer group.

