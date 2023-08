INSS atualiza o calendário com oportunidades para NOVOS aposentados hoje

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários para milhões de pessoas no Brasil. Desde o dia 25 de agosto, o INSS iniciou a liberação dos salários, contemplando aposentadorias, pensões e auxílios. Neste artigo, vamos apresentar o calendário de pagamentos do INSS, os valores dos benefícios e como fazer a consulta do valor a ser recebido.

Os Benefícios Previdenciários do INSS

O INSS é responsável por pagar benefícios como aposentadorias, pensões, auxílio doença, salário maternidade e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Atualmente, mais de 38 milhões de pessoas têm direito a receber algum desses benefícios. O valor mínimo a ser recebido é de um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.320. O valor pode variar de acordo com a contribuição do trabalhador, levando em consideração a média de salários e contribuições. O teto para os benefícios em 2023 é de R$ 7.507,49.

Consulta do Valor a Ser Recebido

Para saber o valor exato a ser recebido no mês atual e em qual dia o benefício será depositado na conta, é necessário fazer a consulta no Meu INSS. Acesse o site e escolha a opção “Extratos”, em seguida, procure por “Extrato de pagamentos”. Nessa área, serão informados todos os detalhes sobre a liberação do benefício deste mês. É importante ter a sequência numérica do seu benefício, que servirá como referência para acompanhar o calendário de pagamentos.

Calendário de Pagamentos do INSS

O calendário de pagamentos do INSS é dividido em grupos, levando em consideração o valor do benefício. Nos primeiros dias de depósitos, são contemplados aqueles que recebem até um salário mínimo por mês. A partir do dia 1º, os beneficiários que recebem acima do piso começam a receber. O calendário deste mês vai até o dia 8 de setembro, com exceção do dia 7, que é feriado nacional e não há funcionamento dos bancos.

Aqui está o calendário de pagamentos do INSS para o mês atual:

Benefícios de até um salário mínimo



Número final do benefício Data de liberação 1 25 de agosto 2 28 de agosto 3 29 de agosto 4 30 de agosto 5 31 de agosto 6 1º de setembro 7 4 de setembro 8 5 de setembro 9 6 de setembro 0 8 de setembro

Benefícios acima de um salário mínimo

Números finais do benefício Data de liberação 1 e 6 1º de setembro 2 e 7 4 de setembro 3 e 8 5 de setembro 4 e 9 6 de setembro 5 e 0 8 de setembro

Valores dos benefícios podem variar

O INSS realiza o pagamento de benefícios previdenciários para milhões de pessoas todos os meses. É importante ficar atento ao calendário de pagamentos para saber quando seu benefício será depositado na conta. A consulta do valor a ser recebido pode ser feita no Meu INSS, e é necessário ter a sequência numérica do benefício para acompanhar o calendário adequadamente. Lembre-se que os valores dos benefícios podem variar de acordo com a contribuição do trabalhador. Mantenha-se informado e garanta o recebimento do seu benefício do INSS de forma correta e pontual.