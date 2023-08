INSS começa PAGAMENTOS HOJE. 26 MILHÕES de Pessoas receberão!

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou o ciclo de pagamentos de agosto para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios que recebem até um salário mínimo. Esta rodada de pagamentos, que começa em 25 de agosto e se estende até 8 de setembro, beneficia um total de 26.268.018 pessoas.



Sistema de Pagamentos do INSS

De acordo com uma nota emitida pelo instituto, o calendário de pagamentos é determinado pelo número final do cartão do beneficiário, sem levar em consideração o dígito verificador que aparece após o traço.

Os primeiros a receber são aqueles com final de benefício 1. O crédito subsequentemente é feito para os de final 2 no dia seguinte e assim por diante, sempre em dias úteis.

Pagamentos para Beneficiários Acima do Salário Mínimo

Os 12.095.236 aposentados e pensionistas que recebem benefícios acima do salário mínimo começam a receber o pagamento na próxima sexta-feira (1º de setembro).

Os primeiros a sacar serão os que têm final de benefício 1 e 6. Os pagamentos das duas faixas de benefício (acima e abaixo do mínimo) continuam até o dia 8 de setembro.

Como Verificar o Pagamento

Para conferir o valor a receber, é possível acessar o aplicativo ou o portal Meu INSS e selecionar a opção Extrato de pagamento de benefício.



Outra opção é a consulta por meio da central de atendimento telefônico 135. Para isso, basta informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Com estas informações em mãos, os aposentados e pensionistas beneficiários do INSS podem se programar para receber seus benefícios de agosto. A organização por parte do INSS é fundamental para garantir que todos recebam em tempo hábil e possam planejar suas finanças de acordo.

Agora que você está ciente do calendário de pagamentos do INSS, é hora de verificar seu extrato de pagamento e se preparar para receber seu benefício. Lembre-se sempre de conferir as datas em função do número final do seu benefício e de estar atento para quaisquer alterações no calendário. Este procedimento garantirá que você esteja sempre atualizado sobre seu pagamento do INSS.

Mudanças na Taxa de Juros de Empréstimos para Pensionistas do INSS

?Recentemente, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizou ajustes no limite máximo de juros permitidos para empréstimos consignados direcionados a pensionistas. Essas modificações vêm despertando a curiosidade de muitos aposentados. Neste artigo, você encontrará informações detalhadas sobre essa novidade.

O que Mudou?

A nova medida, que entrou em vigor no dia 21 do último mês, diminuiu o teto das taxas de juros de 1,97% para 1,91% ao mês. Essa alteração foi oficializada através da publicação de uma resolução no Diário Oficial da União (DOU).

Contexto das Alterações

Essa é a terceira vez em 2023 que o INSS realiza mudanças na taxa máxima permitida para empréstimos consignados a seus pensionistas. Essas alterações visam aprimorar as condições de crédito para os aposentados.

Impacto no Cartão de Crédito Consignado

A nova resolução não se limita apenas aos empréstimos consignados. A taxa de juros para operações de cartão de crédito consignado também foi reduzida, passando de 2,89% para 2,83% ao mês.

Decisão Baseada em Análise Técnica

A decisão de diminuir os limites de juros foi tomada após uma análise técnica realizada pelo Ministério da Previdência Social. A proposta recebeu amplo apoio do Conselho, com 14 votos favoráveis e apenas um contrário.

Empréstimos Consignados do INSS

Os empréstimos consignados são aqueles cujos valores são descontados diretamente dos pagamentos recebidos pelos pensionistas e aposentados do INSS. Para evitar abusos por parte das instituições financeiras, as taxas de juros desses empréstimos são rigorosamente regulamentadas pela Previdência Social.

Dados Sobre Empréstimos Consignados

Segundo a Previdência Social, em junho deste ano, havia aproximadamente 60,7 milhões de acordos de empréstimos consignados ativos. Houve um aumento significativo no volume de contratos celebrados nos últimos meses, comparado ao mesmo período do ano anterior.

Impacto da Redução da Taxa Selic

A decisão de reduzir os limites de juros nos empréstimos consignados ocorreu em um contexto onde o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central já havia reduzido a taxa básica de juros, a Selic, de 13,75% para 13,25%.

Mudanças Práticas na Contratação do Crédito

Com as novas regras, a dedução automática das parcelas de empréstimos consignados do INSS será oficializada apenas por meio da autenticação biométrica, que substitui a assinatura do beneficiário.

Documentação Necessária

Para a contratação do empréstimo, os pensionistas deverão apresentar um documento oficial com foto, juntamente com o número do CPF.

Contratação por Telefone

A nova regulamentação não permite a contratação de empréstimos consignados por telefone. A solicitação deve ser feita diretamente na agência bancária, instituição financeira correspondente ou pelos canais eletrônicos disponibilizados pela entidade financeira.

Essas alterações visam trazer mais segurança e melhores condições para os pensionistas do INSS. Se você é um aposentado ou pensionista e deseja saber mais sobre as mudanças, recomendamos que entre em contato com o seu banco ou instituição financeira para obter informações detalhadas.